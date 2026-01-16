 Passaggio obbligato ad Alexa+? Facciamo chiarezza
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Passaggio obbligato ad Alexa+? Facciamo chiarezza

Alexa+ è stata attivata automaticamente sui dispositivi compatibili: Amazon spiega cosa è successo e come disattivarla in qualsiasi momento.
Passaggio obbligato ad Alexa+? Facciamo chiarezza
Business AI
Alexa+ è stata attivata automaticamente sui dispositivi compatibili: Amazon spiega cosa è successo e come disattivarla in qualsiasi momento.

Proporre una nuova tecnologia è legittimo, lo è meno imporla dall’alto o forzarne l’utilizzo attraverso metodi non del tutto trasparenti. Ecco perché questa settimana ha fatto parecchio discutere la decisione presa da Amazon che ha portato all’attivazione automatica di Alexa+ sui dispositivi compatibili. Come spesso accade in questi casi, si è creata un po’ di confusione su quanto accaduto, cerchiamo di fare chiarezza.

Passaggio obbligato ad Alexa+? Facciamo chiarezza

Da una parte è vero che il passaggio da Alexa ad Alexa+ è stato automatico ed eseguito senza prima chiedere e ottenere l’esplicito consenso da parte degli utenti. Dall’altra, va detto che in qualunque momento è possibile tornare indietro con un semplice comando vocale. Ce lo ha confermato Amazon, con un comunicato inviato alla nostra redazione che riportiamo di seguito in forma tradotta.

I clienti Prime hanno ricevuto una notifica sul dispositivo, una in-app sull’app Alexa e un’email prima che la loro esperienza venisse aggiornata ad Alexa+. Inoltre, i clienti possono tornare all’esperienza originale dicendo Alexa, esci da Alexa+.

L’esigenza di Amazon è piuttosto chiara. Ha necessità di coinvolgere un numero in costante crescita di account nella fase di test, così da raccogliere dei feedback indispensabili per migliorare le funzionalità incluse prima di una distribuzione su larga scala. Sarebbe però stato meglio scegliere una dinamica di tipo opt-in, in cui è l’utente a decidere se aderire a un’iniziativa o attivare un servizio. Notifiche ed email possono essere ignorate, ma non per questo fa piacere ritrovarsi forzatamente coinvolti in una sperimentazione.

Come si legge sulle pagine del sito ufficiale, l’accesso ad Alexa+ è proposto al prezzo mensile di 19,99 dollari a chi non ha un abbonamento Prime attivo. Non esattamente una spesa economica. Con la sottoscrizione, invece, il servizio rimarrà gratuito durante l’Early Access, la fase di test. Al momento la tecnologia è un’esclusiva degli Stati Uniti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google lancia TranslateGemma, traduce 55 lingue con l'AI

Google lancia TranslateGemma, traduce 55 lingue con l'AI
Deepfake AI: social media devono garantire protezioni

Deepfake AI: social media devono garantire protezioni
Meloni diventa anime: AI e politica si incontrano a Tokyo

Meloni diventa anime: AI e politica si incontrano a Tokyo
Via Grok dagli app store di Apple e Google, la richiesta degli attivisti

Via Grok dagli app store di Apple e Google, la richiesta degli attivisti
Google lancia TranslateGemma, traduce 55 lingue con l'AI

Google lancia TranslateGemma, traduce 55 lingue con l'AI
Deepfake AI: social media devono garantire protezioni

Deepfake AI: social media devono garantire protezioni
Meloni diventa anime: AI e politica si incontrano a Tokyo

Meloni diventa anime: AI e politica si incontrano a Tokyo
Via Grok dagli app store di Apple e Google, la richiesta degli attivisti

Via Grok dagli app store di Apple e Google, la richiesta degli attivisti
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
16 gen 2026
Link copiato negli appunti