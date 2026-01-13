Amazon impone Alexa Plus agli abbonati Prime, utenti furiosi

Nelle ultime due settimane, gli utenti Prime hanno fatto una scoperta interessante (si fa per dire)… Che i loro dispositivi Alexa erano stati aggiornati automaticamente ad “Alexa Plus“, una versione completamente rinnovata dell’assistente vocale basata sull’intelligenza artificiale. Ma senza alcun consenso preventivo. Solo un messaggio che recita, più o meno: Congratulazioni, ora hai Alexa Plus! Se non ti piace, puoi tornare indietro dicendo “Alexa, esci da Alexa” .

Alexa Plus è l’ultimo tentativo di Amazon di competere con rivali come Gemini di Google nella corsa agli assistenti vocali AI. In teoria, dovrebbe essere più intelligente, più capace, più utile. In pratica, secondo il subreddit r/alexa, è soprattutto più irritante. Gli utenti hanno iniziato a condividere le loro esperienze, e il coro è tutt’altro che entusiasta.

Molti non gradiscono il tono o l’atteggiamento del nuovo assistente. Alexa aveva una personalità riconoscibile, un modo di rispondere familiare. Inoltre è lenta, probabilmente perché elabora tutto attraverso un LLM complesso invece di usare risposte pre-programmate. Senza considerare la pubblicità ovunque. Alcuni utenti riferiscono che dopo aver disattivato Alexa Plus, sono stati sommersi di annunci, finché non l’hanno riattivata.

Amazon tecnicamente permette di tornare indietro. Basta dire Alexa, esci da Alexa+ . Problema risolto, no? Niente affatto, perché bisogna comunque dire ad Alexa di uscire da Alexa+ e se si disattiva si rischia il bombardamento pubblicitario. Quindi la “scelta” è tra: accettare la nuova versione che non piace a nessuno, o rifiutarla ed essere tormentati da annunci finché non si cede.

Il problema delle “allucinazioni” vocali

Alexa Plus non è l’unica assistente vocale potenziata dall’AI che sta causando problemi. Anche il rilascio di Gemini per Google Home ha avuto le sue difficoltà, identificazione errata di oggetti, allucinazioni su attività rilevate dalle telecamere. Sono i classici problemi dei modelli linguistici applicati a compiti pratici.

Un LLM può sembrare intelligentissimo quando chiacchiera, ma quando deve fare cose concrete come controllare dispositivi smart home, identificare oggetti, interpretare comandi specifici, beh, le cose si complicano. E questo è esattamente quello che gli utenti stanno sperimentando con Alexa Plus.

Amazon presenta Alexa Plus come un extra gratuito, qualcosa che aggiunge valore. Ma se gli utenti la disattivano in massa e si lamentano su Reddit, forse non è esattamente un vantaggio. Chiaramente, c’è una logica dietro questo approccio. Amazon vuole che la gente usi Alexa Plus. Vuole dati, feedback, adozione di massa per migliorare il sistema. Se rendesse l’upgrade facoltativo, molti non lo proverebbero nemmeno. Quindi lo impone, con l’opzione di tornare indietro se davvero non si sopporta.

È un po’ come fa Windows Update che installa funzioni che non si vogliono, o app mobili che cambiano interfaccia senza chiedere nulla. Ma nel caso di un assistente vocale, qualcosa che si usa quotidianamente, integrato nella casa, parte della propria routine, cambiare improvvisamente voce e comportamento senza avvisare è particolarmente invasivo.