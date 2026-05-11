 TikTok senza pubblicità: in arrivo l'abbonamento premium
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

TikTok senza pubblicità: in arrivo l'abbonamento premium

L'abbonamento Ad-Free di TikTok eliminerà le pubblicità durante lo scrolling: lancio nel Regno Unito per i maggiorenni, poi si vedrà.
TikTok senza pubblicità: in arrivo l'abbonamento premium
Informatica App e Software
L'abbonamento Ad-Free di TikTok eliminerà le pubblicità durante lo scrolling: lancio nel Regno Unito per i maggiorenni, poi si vedrà.
myriammira, Magnific
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Abbiamo ufficialmente messo un piede nell’era delle app a pagamento. Sono sempre esistite, sia chiaro, ma questa mania del lanciare un abbonamento premium per le piattaforme più note rischia di diventare un vero e proprio trend. E così, dopo WhatsApp, ecco che tocca anche a TikTok.

Cos’è e quanto costa l’abbonamento TikTok Ad-Free

ByteDance, società che controlla il social, ha annunciato che entro i prossimi mesi nel Regno Unito sarà resa disponibile una sottoscrizione a pagamento chiamata Ad-Free. Come suggerisce il nome, permetterà di eliminare le pubblicità dal feed. Verrà proposta al prezzo mensile di 3,99 sterline, circa 4,60 euro al cambio, riservata agli utenti che avranno compiuto 18 anni.

Un altro vantaggio incluso sarà quello relativo al trattamento dei dati. Mettendo mano al portafogli non si elimineranno solo le inserzioni, ma si avrà anche la certezza che TikTok non utilizzerà le informazioni personali per mostrare advertising mirato. A questo proposito, va detto che per gli account free sono già previste impostazioni specifiche.

Il resto dell’esperienza non cambierà. Non ci sarà alcuna limitazione nell’accesso ai contenuti. Rimane da capire se il lancio in UK servirà come banco di prova in vista di un rollout su scala globale. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’opzione in più a chi vuole liberarsi della pubblicità durante lo scrolling, continuando a svolgere comunque il ruolo di vetrina per tutti gli altri.

Mantenendo una versione con pubblicità accanto al nuovo abbonamento, TikTok aiuta le piccole e medie imprese del Regno Unito a raggiungere il pubblico giusto.

Anche in questo caso, il successo dell’iniziativa è da verificare. Siamo abituati a considerare le piattaforme social gratuite per definizione: quanti sono disposti a mettere mano al portafogli per evitare gli spot? È vero che Facebook e Instagram fanno qualcosa di simile, ma per il servizio di ByteDance va considerato che si rivolge prevalentemente a un target più giovane.

Fonte: TikTok

Pubblicato il 11 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il nuovo Google Finance con AI debutta in Europa: cosa cambia

Il nuovo Google Finance con AI debutta in Europa: cosa cambia
WhatsApp Plus arriva su iPhone: cosa dà per 2,49 euro al mese

WhatsApp Plus arriva su iPhone: cosa dà per 2,49 euro al mese
Instagram: fine della crittografia end-to-end nei DM, cosa cambia

Instagram: fine della crittografia end-to-end nei DM, cosa cambia
Sito web che non funziona? Edge ora dice cosa fare al volo

Sito web che non funziona? Edge ora dice cosa fare al volo
Il nuovo Google Finance con AI debutta in Europa: cosa cambia

Il nuovo Google Finance con AI debutta in Europa: cosa cambia
WhatsApp Plus arriva su iPhone: cosa dà per 2,49 euro al mese

WhatsApp Plus arriva su iPhone: cosa dà per 2,49 euro al mese
Instagram: fine della crittografia end-to-end nei DM, cosa cambia

Instagram: fine della crittografia end-to-end nei DM, cosa cambia
Sito web che non funziona? Edge ora dice cosa fare al volo

Sito web che non funziona? Edge ora dice cosa fare al volo
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
11 mag 2026
Link copiato negli appunti