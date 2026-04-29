 Google Home dice perché un dispositivo è offline e come risolver
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Home dice perché un dispositivo è offline e come risolvere

Google Home mostra comandi immediati per ricollegare i dispositivi offline con account partner scaduti e dà risposte Gemini più veloci.
Google Home dice perché un dispositivo è offline e come risolvere
Business AI Informatica App e Software
Google Home mostra comandi immediati per ricollegare i dispositivi offline con account partner scaduti e dà risposte Gemini più veloci.
ChatGPT

Il termostato smart non risponde. La lampadina risulta offline. La serratura non si connette. Fino a oggi, l’app Google Home mostrava un generico “dispositivo offline” e tanti saluti. Con l’ultimo aggiornamento, l’app fa un passo in più, se il problema è un collegamento scaduto con un account partner, una delle cause più comuni di disconnessione, mostra subito un prompt per ricollegare l’account direttamente dalla pagina del dispositivo.

Home Vitals: prevenire invece che curare

Google ha anche lanciato “Home Vitals,” un programma per sviluppatori che monitora lo stato delle integrazioni dei dispositivi, identifica errori di connessione e permette di risolverli proattivamente. Per gli utenti, il risultato dovrebbe essere connessioni più stabili e veloci, meno dispositivi che vanno offline senza motivo apparente.

Se i produttori di dispositivi smart possono vedere in tempo reale che le loro integrazioni hanno problemi, possono correggerli prima che diventino disconnessioni per gli utenti.

Gemini e risposte più veloci

L’aggiornamento include anche miglioramenti a Gemini nell’ecosistema Home, l’AI è ora sta distinguere meglio quando una richiesta è un comando autonomo e quando è un follow-up di una conversazione precedente, utile per ridurre le domande inutili.

Google ha anche ottimizzato il riconoscimento dei comandi per i dispositivi, che ora impiegano meno tempo a rispondere per comandi base come accendere le luci o impostare timer. Per ora, il miglioramento è supportato solo per comandi in inglese, francese e spagnolo.

Fonte: Google Nest

Pubblicato il 29 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Firefox 150.0.1 corregge vulnerabilità critiche e non solo

Firefox 150.0.1 corregge vulnerabilità critiche e non solo
Nuove funzionalità AI per l'app Foto con iOS 27

Nuove funzionalità AI per l'app Foto con iOS 27
Amazon aggiunge la chat audio AI nelle pagine prodotto

Amazon aggiunge la chat audio AI nelle pagine prodotto
Claude si collega a Photoshop e altri software creativi

Claude si collega a Photoshop e altri software creativi
Firefox 150.0.1 corregge vulnerabilità critiche e non solo

Firefox 150.0.1 corregge vulnerabilità critiche e non solo
Nuove funzionalità AI per l'app Foto con iOS 27

Nuove funzionalità AI per l'app Foto con iOS 27
Amazon aggiunge la chat audio AI nelle pagine prodotto

Amazon aggiunge la chat audio AI nelle pagine prodotto
Claude si collega a Photoshop e altri software creativi

Claude si collega a Photoshop e altri software creativi
Tiziana Foglio
Pubblicato il
29 apr 2026
Link copiato negli appunti