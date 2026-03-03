Google Home descrive cosa vedono le telecamere in diretta

Ehi Google, c’è un’auto nel vialetto? Fino a ieri, l’assistente poteva dire se un’auto era passata mezz’ora fa. Da oggi, con l’aggiornamento appena annunciato per Google Home, Gemini può guardare le telecamere in tempo reale e rispondere su quello che sta succedendo in quel preciso momento.

Google Home con Gemini analizza le telecamere in tempo reale: ecco Live Search

La novità principale si chiama Live Search ed è stata annunciata da Anish Kattukaran, responsabile di Google Home. Gemini ora comprende quello che vede nelle immagini in diretta delle telecamere di sicurezza, non solo gli eventi registrati. Si può chiedere se c’è qualcuno alla porta, se il gatto è in giardino o se il corriere ha lasciato un pacco, e si otterrà una risposta basata su quello che la telecamera sta inquadrando in quel momento.

We've been heads down working on improvements based on your feedback. Looking forward to sharing a number of fixes and updates today across Gemini for Home, the home app, automations and a number of our devices. — Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) March 2, 2026

C’è un però, Live Search richiede l’abbonamento al piano Advanced di Google Home Premium, che costa 20 dollari al mese o 200 dollari all’anno. La funzione più interessante del nuovo Google Home, insomma, è anche quella che costa di più.

Comandi più intelligenti, finalmente!

L’aggiornamento migliora anche la comprensione di Gemini dei comandi vocali per la casa, correzioni che, a dirla tutta, risolvono problemi che si potevano evitare fin dall’inizio.

Dicendo “spegni la cucina” verranno disattivate solo le luci di quella stanza, senza coinvolgere altri dispositivi smart. Allo stesso modo, “spegni tutte le luci” agirà soltanto sulla casa in cui ci si trova, e non quelle di altre abitazioni collegate allo stesso account.

Gemini per Home utilizza ora modelli aggiornati che dovrebbero migliorare anche la qualità delle risposte alle domande generali e la riproduzione delle canzoni appena uscite. L’elenco completo delle modifiche è disponibile nelle note di rilascio di Google Home.