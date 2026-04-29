Claude si collega a Photoshop e altri software creativi

Anthropic ha lanciato una serie di connettori che permettono a Claude di collegarsi direttamente ai software creativi più usati, come Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere, Express), Affinity, Blender, Ableton, Autodesk e altri.

Si può chiedere a Claude di lavorare con le proprie app creative, ad esempio generare contenuti su Photoshop, interrogare la documentazione di Ableton, controllare Blender tramite il linguaggio naturale. E come ciliegina sulla torta, Anthropic è diventata Corporate Patron del Blender Development Fund, finanziando il software open source con almeno 240.000 euro all’anno.

Claude entra nel mondo creativo con i connettori per Adobe, Premiere e altri software creativi

Ogni connettore ha funzionalità specifiche per l’app a cui si collega. Il connettore Adobe per la creatività attinge da Photoshop, Premiere e Express per dare vita a immagini, video e design su Claude. Il connettore Ableton permette a Claude di rispondere a domande cercando informazioni direttamente nella documentazione ufficiale del software musicale. Il connettore Blender dà all’API Python del software di modellazione 3D un’interfaccia in linguaggio naturale, è possibile descrivere a parole cosa si vuole fare e Claude traduce in comandi Python.

I connettori permettono a Claude di accedere alle app, recuperare dati ed eseguire azioni all’interno dei servizi collegati. L’annuncio segue il lancio di Claude Design all’inizio del mese, il tentativo di Anthropic di posizionare Claude come strumento per creativi, non solo per programmatori.

Cosa dice Anthropic

Secondo Anthropic, Claude non può sostituire il gusto o l’immaginazione, ma può cambiare il modo di lavorare. Può rendere l’ideazione più rapida e ambiziosa, ampliare le capacità a disposizione e consentire ai creativi di affrontare progetti su scala più grande. L’AI, inoltre, può farsi carico delle fasi più dispendiose del processo creativo, e occuparsi dei compiti ripetitivi e riducendo il lavoro manuale.

È una posizione equilibrata, Claude inteso come amplificatore, non come sostituto. Il confronto con Adobe Firefly AI Assistant è diretto: Adobe costruisce l’AI dentro le proprie app, Anthropic collega la propria AI alle app degli altri. Due approcci diversi allo stesso problema.