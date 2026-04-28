Taylor Swift brevetta la propria voce: perché riguarda anche noi

La voce è un dato. L’AI può analizzare tono, ritmo, pronuncia e schemi linguistici per generarne una copia realistica che non si distingue dall’originale. Se si posta video, si fanno podcast, s’insegna, si creano contenuti o semplicemente si condivide la propria vita online, la voce potrebbe già essere parte dell’economia dei dati. Taylor Swift ha deciso di mettere un lucchetto legale sulla propria identità vocale. Il punto è che probabilmente dovremmo farlo tutti.

Cosa ha fatto Taylor Swift

Taylor Swift ha depositato un marchio sonoro sulla propria voce, una mossa che si appoggia sull’ELVIS Act del Tennessee, la prima legge a dichiarare guerra alla clonazione vocale AI non autorizzata. Non è una legge solo per le celebrità, protegge chiunque dalla riproduzione non autorizzata della propria voce tramite AI.

Matthew McConaughey ha fatto lo stesso. Ma il segnale importante non è che le celebrità proteggano la propria identità, è che l’identità sia diventata qualcosa che ha bisogno di protezione legale.

Perché riguarda tutti

Le truffe basate sulla clonazione vocale AI stanno crescendo rapidamente. Chiamate che imitano la voce di un familiare in difficoltà per estorcere denaro. Falsi endorsement con la voce di persone reali. Robocall con voci clonate di personaggi pubblici. La tecnologia migliora ogni mese, e il confine tra voce reale e sintetica diventa sempre più difficile da riconoscere.

Non serve essere una celebrità per avere qualcosa che vale la pena imitare. Basta una voce riconoscibile, e oggi, per un algoritmo, ogni voce lo è. Il problema, per le persone comuni, è la rapidità degli interventi. Quando una celebrità segnala un contenuto falso, le piattaforme intervengono subito, quando lo fa una persona qualsiasi, la rimozione può richiedere settimane, se va bene.

Come proteggersi adesso

Non serve un team legale per iniziare. Basta cercare il proprio nome online e verificare quali video, podcast, foto e biografie sono pubblicamente accessibili. È importante anche chiudere o aggiornare gli account social inutilizzati, canali YouTube abbandonati, pagine pubbliche dimenticate, che possono diventare punti deboli. Meglio usare anche un branding coerente su tutte le piattaforme, username, foto profilo, biografie identiche rendono più facile individuare account falsi.

Un’ulteriore precauzione consiste nel concordare in famiglia una parola di sicurezza. In caso di chiamate in cui un presunto parente in difficoltà chieda denaro, è utile richiederla per verificare l’identità. Se non viene fornita correttamente, è probabile che si tratti di un contenuto generato artificialmente.