Elon Musk è un pezzo di spazzatura avido, razzista e omofobo. , Elon Musk è un cretino di livello mondiale. , Come donna di colore, sono molto consapevole delle dichiarazioni e azioni dannose di cui Elon Musk è stato responsabile. Sono citazioni dai questionari dei potenziali giurati nella causa Musk contro Altman, il processo che è iniziato lunedì a Oakland, California. La selezione della giuria è stata il primo atto, e il problema è emerso immediatamente: trovare persone che non abbiano già un’opinione negativa su Musk è più difficile del previsto…

Il problema della giuria

Gli avvocati di Musk hanno cercato di escludere i candidati giurati che avevano espresso opinioni negative sul loro cliente. La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha respinto la richiesta, perché se è vero che molte persone non lo apprezzino, non significa che gli americani non possano comunque avere integrità nel processo giudiziario.

I nove giurati selezionati includono persone che hanno dichiarato di non apprezzare Musk o di avere opinioni negative sull’AI, ma che hanno affermato che questo non interferirebbe con la loro valutazione dei fatti.

Il processo

La causa riguarda presunte promesse non mantenute alla fondazione di OpenAI. Musk sostiene che Altman e altri dirigenti abbiano tradito la missione originale dell’organizzazione, nata come no-profit dedicata allo sviluppo sicuro dell’AI, trasformandola in un’azienda a scopo di lucro.

È una delle cause più seguite nel mondo tech e arriva mentre entrambe le parti si preparano a passaggi societari importanti: OpenAI verso una possibile IPO, Musk con xAI e la sua battaglia per l’influenza nel settore AI.

La selezione della giuria ha reso evidente un fatto che chiunque segua i social media già sapeva: la reputazione pubblica di Musk è diventata un problema legale concreto.