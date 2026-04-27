Elon Musk vs Sam Altman: inizia lo scontro in tribunale

Inizia oggi uno dei processi più attesi dell’anno con la selezione della giuria nel tribunale federale di Oakland (California). La giudice Yvonne Gonzalez Rogers dovrà stabilire il vincitore tra Elon Musk e Sam Altman. L’uomo più ricco del mondo ha accusato il CEO (e il Presidente Greg Brokman) di non aver mantenuto la promessa iniziale, trasformando OpenAI in un’azienda a scopo di lucro. L’esito dello scontro legale potrebbe avere conseguenze sulla quotazione in Borsa di OpenAI e SpaceX.

Causa su due presunte violazioni di OpenAI

Elon Musk ha presentato la prima denuncia contro OpenAI, il CEO Sam Altman e il Presidente Gregory Brokman a fine febbraio 2024. L’accusa principale è quella di non aver mantenuto la promessa di creare un’organizzazione non-profit che avrebbe sviluppato modelli AI open source a beneficio dell’umanità. Sono infatti arrivati soldi da Microsoft, i modelli non sono più open source e a fine ottobre 2025 è nato il ramo for-profit OpenAI Group PBC, mentre la parte non-profit è OpenAI Foundation.

La denuncia è stata successivamente ritirata, quindi sembrava finito lo scontro legale. Invece, Musk ha presentato una nuova denuncia all’inizio di agosto 2024 (PDF) con 15 accuse nei confronti di OpenAI, Altman e Brokman. Una versione aggiornata è stata quindi presentata a novembre 2024, includendo anche Microsoft e portando il numero di accuse a 26 (PDF).

Nei mesi successivi, il caso è stato notevolmente “snellito”. Musk ha eliminato quasi tutte le accuse. Nel weekend, la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha accettato l’ultima modifica (PDF). La giuria dovrà esaminare solo due accuse, ovvero quella relativa al mancato rispetto dei termini contrattuali originari (azienda non-profit) e l’arricchimento ingiustificato.

Musk ha donato 38 miliardi di dollari quando era ancora uno dei co-fondatori di OpenAI. Adesso vuole un risarcimento danni fino a 134 miliardi di dollari. All’inizio del mese ha dichiarato che, in caso di vittoria, la somma stabilita dalla giudice verrà donata alla OpenAI Foundation. Altman e Brokman dovranno però restituire i guadagni personali ottenuti dalla ristrutturazione aziendale e lasciare i rispettivi ruoli in OpenAI.

Durante la prima parte del processo verranno ascoltati diversi testimoni, tra cui ex e attuali dirigenti di OpenAI e Microsoft (PDF). In caso di vittoria di Musk inizierà la seconda parte in cui verranno discussi i rimedi, tra cui il risarcimento danni. L’esito del processo potrebbe avere ripercussioni sulla quotazione in Borsa di SpaceX e OpenAI prevista entro fine 2026.