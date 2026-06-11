Chiedeva sicurezza per Grok, ingegnere licenziato fa causa a Musk

L’AI ci ucciderà tutti comunque. Secondo la causa intentata da Devin Kim, ex ingegnere di xAI, è la frase che il suo supervisore Jimmy Ba, cofondatore di xAI, gli avrebbe detto quando Kim insisteva sulla necessità di misure di sicurezza per Grok. L’unico pensiero di Ba era rendere xAI la prima a raggiungere la superintelligenza, e vedeva la sicurezza come un ostacolo.

Kim ha depositato la causa martedì presso un tribunale statale della California contro xAI e SpaceX, pochi giorni prima dell’IPO di SpaceX che si preannuncia come la più grande della storia.

La causa contro xAI, le accuse

Kim sostiene di essere stato licenziato a settembre 2025 per aver ripetutamente segnalato che xAI non dava priorità alla sicurezza nello sviluppo di Grok. Le sue preoccupazioni riguardavano la possibilità che Grok fomentasse discriminazione e aiutasse a diffondere informazioni sulle armi di distruzione di massa.

Grok, ovviamente, ha dato ragione al signor Kim con spettacolari dimostrazioni di odio online, con il modello che si paragonava a Hitler (‘MechaHitler’), si legge nella causa. Dopo l’incidente di Hitler, Kim ha lavorato per rivalutare i pregiudizi politici e le tendenze discriminatorie di Grok. Qualche mese dopo la sua partenza, Grok è finito di nuovo in prima pagina quando il chatbot è stato usato per inondare X con immagini sessuali non consensuali.

Il ruolo di Musk (secondo la causa)

L’aspetto più sorprendente della causa è che non punta il dito contro Musk. Al contrario, secondo gli avvocati di Kim, il fondatore avrebbe chiesto a xAI di rispettare la normativa e di adottare adeguate procedure di sicurezza e test. Nel mirino finisce invece Jimmy Ba, che ha lasciato xAI all’inizio dell’anno, accusato di aver ignorato quelle indicazioni e di aver penalizzato Kim per le sue richieste di maggiori misure di sicurezza.

In un’occasione intorno ad agosto 2025, il signor Ba ha tentato di aggirare le normative di sicurezza UE durante il rilascio di Grok Code 1, falsificando aspetti del modello per evitare test legalmente obbligatori , dice la causa. Il signor Ba ha indicato che avrebbe preferito rilasciare un modello non sicuro piuttosto che uno con prestazioni scadenti. Il signor Musk alla fine è dovuto intervenire.

Intanto xAI e SpaceX non hanno risposto alle richieste di commento.