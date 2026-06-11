Google usa le foto cercate con Lens per addestrare l'AI, che fare

Ogni foto che si cerca con Lens, ogni registrazione fatta con Search Live, ogni ricerca vocale, ogni frase pronunciata su Traduttore, Google salverà tutto e lo userà per sviluppare e migliorare i propri servizi, inclusi i modelli AI. L’azienda ha inviato un’email agli utenti per avvisarli della grande novità, che si chiama “Cronologia servizi di ricerca”, un’impostazione separata dalla tradizionale “Attività web e app.” La funzione è attiva di default, ma la buona notizia è che si può disabilitare.

Google usa le foto di Lens e l’audio di Traduttore per addestrare l’AI, come disattivare

Fino a oggi, le interazioni con Lens, le ricerche vocali e le registrazioni di Search Live rientravano nell’impostazione “Attività web e app.” Adesso vengono scorporate in un’impostazione dedicata, chiamata “Cronologia servizi di ricerca”, con un toggle separato “Salva media” per immagini, file, audio e video.

Google dice che userà questi dati per fornire, sviluppare e migliorare i propri servizi, inclusi i modelli AI. Se si attiva l’impostazione “Raccomandazioni personalizzate,” i dati verranno usati anche per suggerimenti e pubblicità personalizzate.

Per evitare che Google conservi queste interazioni, basta disattivare “Cronologia servizi di ricerca” e disabilitare “Salva media”. Per chi aveva già bloccato il salvataggio della cronologia di ricerca tramite Attività web e app, Google manterrà la Cronologia servizi di ricerca disattivata durante la transizione. Le preferenze di personalizzazione verranno trasferite. Il rollout avverrà nei prossimi mesi.

Big G sempre affamato di dati degli utenti

Big Gha trovato un altro modo per raccogliere dati, mascherando la cosa da riorganizzazione delle impostazioni. Separare la cronologia dei servizi di ricerca dall’attività web e app sembra un miglioramento della trasparenza, e lo è. Ma il risultato pratico è che Google ora ha un’impostazione dedicata per conservare i nostri media di ricerca e usarli per l’addestramento AI, un’impostazione che molti utenti non sanno nemmeno di avere e che quindi, non disattiveranno.

Così le foto che cerchiamo con Lens, del cibo, dei vestiti, dei prodotti che vogliamo comprare, delle piante che non riconosciamo, dei documenti fotografati, tutto diventerà materiale di addestramento per i modelli di Big G.