 Il bug di Claude Desktop su Windows che spreca 1,8 GB di RAM
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Il bug di Claude Desktop su Windows che spreca 1,8 GB di RAM

Claude Desktop su Windows avvia una VM Hyper-V da 1,8 GB a ogni lancio, anche in modalità chat. Il bug è stato segnalato, ma non ancora corretto.
Il bug di Claude Desktop su Windows che spreca 1,8 GB di RAM
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Claude Desktop su Windows avvia una VM Hyper-V da 1,8 GB a ogni lancio, anche in modalità chat. Il bug è stato segnalato, ma non ancora corretto.
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Aprendo Claude Desktop su Windows per una semplice conversazione, nel Task Manager compare un processo chiamato Vmmem che occupa circa 1,8 GB di RAM. Non è stata attivata la modalità agente, non sono state utilizzate funzionalità avanzate come Cowork e l’uso si limita a una normale chat. Eppure il software avvia comunque una macchina virtuale Hyper-V che consuma quasi due gigabyte.

È il problema che gli utenti denunciano da mesi su GitHub e Hacker News, al punto che alcuni hanno scelto di disinstallare l’applicazione.

Claude Desktop su Windows consuma 1,8 GB di RAM con una VM Hyper-V che non serve

Claude Desktop su Windows avvia una macchina virtuale Hyper-V da 1,8 GB ogni volta che viene lanciato, anche se l’utente intende usare solo la modalità chat. La VM dovrebbe attivarsi solo quando si usa la modalità agente o Cowork, che necessitano di un ambiente isolato per eseguire codice. Ma si avvia a ogni lancio, indipendentemente dalla modalità.

Il processo Vmmem appare nel Task Manager con 0% di utilizzo CPU e circa 1,8 GB di RAM, risorse occupate senza alcun motivo. Il bug riguarda solo gli utenti Windows di Claude Desktop.

Il problema era stato segnalato su GitHub già a febbraio, ma è tornato sotto i riflettori con il lancio di Fable 5 e l’aumento degli utenti. Diversi utenti hanno confermato il problema e chiesto che la VM si avvii solo quando viene esplicitamente richiesta la modalità agente. Chiedono inoltre che i file temporanei vengano eliminati al termine della sessione e che la chat continui a funzionare normalmente anche senza l’infrastruttura Hyper-V.

Nel frattempo, alcuni utenti hanno scelto la soluzione più efficace dal punto di vista del consumo di RAM: disinstallare Claude Desktop.

Anthropic se ci sei batti un colpo…

Non è chiaro quando il bug sia apparso, né quale sia la causa tecnica. Anthropic non ha commentato pubblicamente, ma il suo silenzio sta iniziando a irritare molti utenti. Intanto, mentre l’azienda lancia Claude Mythos e Fable 5, sfida OpenAI sui benchmark e raggiunge valutazioni da capogiro, il bug segnalato da mesi continua a consumare 1,8 GB di RAM per una VM fantasma.

Fonte: GitHub

Pubblicato il 11 giu 2026

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