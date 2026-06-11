Il bug di Claude Desktop su Windows che spreca 1,8 GB di RAM

Aprendo Claude Desktop su Windows per una semplice conversazione, nel Task Manager compare un processo chiamato Vmmem che occupa circa 1,8 GB di RAM. Non è stata attivata la modalità agente, non sono state utilizzate funzionalità avanzate come Cowork e l’uso si limita a una normale chat. Eppure il software avvia comunque una macchina virtuale Hyper-V che consuma quasi due gigabyte.

È il problema che gli utenti denunciano da mesi su GitHub e Hacker News, al punto che alcuni hanno scelto di disinstallare l’applicazione.

Claude Desktop su Windows consuma 1,8 GB di RAM con una VM Hyper-V che non serve

Claude Desktop su Windows avvia una macchina virtuale Hyper-V da 1,8 GB ogni volta che viene lanciato, anche se l’utente intende usare solo la modalità chat. La VM dovrebbe attivarsi solo quando si usa la modalità agente o Cowork, che necessitano di un ambiente isolato per eseguire codice. Ma si avvia a ogni lancio, indipendentemente dalla modalità.

Il processo Vmmem appare nel Task Manager con 0% di utilizzo CPU e circa 1,8 GB di RAM, risorse occupate senza alcun motivo. Il bug riguarda solo gli utenti Windows di Claude Desktop.

Il problema era stato segnalato su GitHub già a febbraio, ma è tornato sotto i riflettori con il lancio di Fable 5 e l’aumento degli utenti. Diversi utenti hanno confermato il problema e chiesto che la VM si avvii solo quando viene esplicitamente richiesta la modalità agente. Chiedono inoltre che i file temporanei vengano eliminati al termine della sessione e che la chat continui a funzionare normalmente anche senza l’infrastruttura Hyper-V.

Nel frattempo, alcuni utenti hanno scelto la soluzione più efficace dal punto di vista del consumo di RAM: disinstallare Claude Desktop.

Anthropic se ci sei batti un colpo…

Non è chiaro quando il bug sia apparso, né quale sia la causa tecnica. Anthropic non ha commentato pubblicamente, ma il suo silenzio sta iniziando a irritare molti utenti. Intanto, mentre l’azienda lancia Claude Mythos e Fable 5, sfida OpenAI sui benchmark e raggiunge valutazioni da capogiro, il bug segnalato da mesi continua a consumare 1,8 GB di RAM per una VM fantasma.