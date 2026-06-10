Claude Fable 5 è Mythos con protezioni per la cybersecurity

Due mesi fa, Anthropic aveva presentato Claude Mythos, un modello talmente potente nelle capacità di cybersicurezza che l’azienda aveva deciso di non rilasciarlo al pubblico. Solo aziende selezionate attraverso Project Glasswing. Il motivo? Le implicazioni di sicurezza erano troppo serie per un rilascio aperto.

Adesso Anthropic ha trovato il modo di portare quella potenza a tutti, con i guardrail giusti. Claude Fable 5 è lo stesso modello, ma quando rileva richieste legate a cybersicurezza, biologia, chimica o distillazione di modelli, reindirizza automaticamente la richiesta a Claude Opus 4.8. Le salvaguardie si attivano in meno del 5% delle sessioni.

Claude Fable 5 è il modello AI più potente disponibile al pubblico

Secondo i benchmark pubblicati dall’azienda, Fable 5 e Mythos 5 guidano gran parte dei principali benchmark sull’intelligenza artificiale, superando GPT-5.5 di OpenAI in programmazione, analisi avanzata, comprensione visiva, ricerca scientifica e attività autonome complesse.

Fable 5 è attualmente il modello più avanzato nelle attività che richiedono di comprendere e analizzare contenuti visivi. Mythos 5 punta invece sulla sicurezza informatica, con prestazioni che gli hanno già permesso di identificare migliaia di vulnerabilità su Firefox e bug dormenti da 15 anni.

I prezzi

10 dollari per milione di token di input, 50 dollari per milione di token di output, meno della metà del prezzo di Mythos Preview. È un taglio aggressivo, il modello più potente di Anthropic costa meno della metà della versione precedente.

La conservazione dei dati

Anthropic introduce anche una nuova politica di conservazione dei dati: tutte le interazioni con Fable 5 e Mythos 5 saranno archiviate per 30 giorni, sia sui servizi proprietari sia su quelli di terze parti.

È un compromesso: più sicurezza per il modello più potente, in cambio della conservazione temporanea del traffico. Anthropic assicura che le informazioni raccolte non serviranno all’addestramento dei modelli Claude, ma verranno impiegate per rilevare e prevenire nuove forme di attacco informatico.

Disponibilità

Claude Fable 5 è disponibile oggi sull’API Claude (modello “claude-fable-5”) e sui piani Enterprise a consumo. Per i clienti Pro, Max, Team e Enterprise a postazione è incluso senza costi aggiuntivi fino al 22 giugno, dopo quella data serviranno crediti di utilizzo, a meno che Anthropic non estenda la finestra.