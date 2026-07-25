Claude Opus 5: prestazioni simili a Fable 5 ma più economico

Anthropic ha annunciato il nuovo modello Opus 5. Offre prestazioni simili a Fable 5, ma costa la metà. È stato lanciato solo due mesi dopo Opus 4.8, rispetto al quale ci sono notevoli miglioramenti, incluso il rifiuto di eseguire prompt pericolosi. È il nuovo modello predefinito per Claude Max.

Può trovare vulnerabilità, ma non può sfruttarle

Claude Opus 5 è il modello ideale per i clienti enterprise. Eccelle infatti nella gestione dei flussi di lavoro e nelle attività che riguardano biologia e chimica. Nella risoluzione dei problemi, nel ragionamento multidisciplinare e nella ricerca agentica supera anche Fable 5. Offre prestazioni simili nella programmazione agentica. I risultati di quasi tutti i benchmark sono superiori a quelli di GPT-5.6 Sol (OpenAI).

Opus 5 è il modello migliore di Anthropic per capacità di rifiutare prompt pericolosi. In pratica è quello che può essere meno ingannato. Un portavoce dell’azienda californiana ha dichiarato che il rilascio è avvenuto dopo un controllo da parte del governo. Opus 5 non è stato addestrato su attività cyber, ma si avvicina a Mythos 5 nella capacità di individuare le vulnerabilità dei software. Tuttavia non può sfruttarle, in quanto non può scrivere il codice degli exploit.

I cosiddetti classificatori cyber sono meno restrittivi rispetto a Fable 5 (intervengono circa l’85% in meno). I ricercatori di sicurezza possono quindi usare il modello per trovare le vulnerabilità nel codice sorgente, ma non nei software finali. In caso di prompt vietati verrà utilizzato Opus 4.8 in Claude.ai, Claude Code e Claude Cowork. Opus 5 viene invece usato quando Fable 5 blocca prompt di biologia.

Opus 5 costa 5 dollari per un milione di token in input e 25 dollari per un milione di token in output (come Opus 4.8). I prezzi raddoppiano se viene attivata la modalità Fast per ottenere risposte 2,5 volte più veloci.