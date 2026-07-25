Il prompt di ChatGPT per chi vuole cambiare lavoro

Tiziana Foglio Pubblicato il 25 lug 2026

L’AI ha reso più facile candidarsi, ma anche più difficile farsi notare. Curriculum, lettere di presentazione e profili LinkedIn vengono sempre più spesso costruiti con gli stessi strumenti e con le stesse formule ormai riconoscibili. Il risultato è un mare magnum di candidature che si assomigliano tutte. E quando tutti seguono lo stesso percorso, a emergere non è chi usa l’AI, ma chi riesce a usarla in modo personale.

C’è un uso di ChatGPT nella ricerca di lavoro che quasi nessuno sfrutta, e che produce risultati decisamente migliori dell’ennesimo curriculum riscritto con l’AI… Non consiste nel chiedere al chatbot di fare qualcosa al proprio posto, ma nel chiedergli di pensare insieme.

Il prompt di ChatGPT che trasforma la ricerca di lavoro

Quando qualcuno racconta di essere insoddisfatto del proprio lavoro, il consiglio istintivo è di aggiornare il curriculum e iniziare a cercare. Ma cercare cosa? Nella maggior parte dei casi, la risposta è: lo stesso ruolo, in un’azienda diversa. È l’errore più diffuso e meno riconosciuto della ricerca di lavoro, cambiare la cornice senza cambiare il quadro.

Questo prompt ribalta la logica. Invece di chiedere a ChatGPT di trovare un lavoro o di scrivere un curriculum, gli si chiede di diventare un consulente strategico che analizza la situazione nel suo insieme.

Prompt per ChatGPT: Agisci come il mio consulente strategico di carriera, selezionatore e preparatore ai colloqui. Il mio obiettivo non è semplicemente trovare un altro lavoro, è uscire da un ruolo che non mi rappresenta più. Ecco la mia situazione: ruolo attuale [specificare], anni di esperienza [numero], competenze principali [elenco], settori in cui ho lavorato [elenco], cosa mi piace di più del mio lavoro attuale [specificare], cosa mi prosciuga l’energia [specificare], obiettivo di stipendio [fascia], preferenze sulla sede [zona o disponibilità al lavoro a distanza]. Sulla base di queste informazioni: consigliami percorsi professionali che potrei non aver considerato. Spiega quali delle mie competenze si trasferiscono meglio a quei ruoli. Identifica le aziende o i settori che valorizzano la mia esperienza. Riscrivi la mia esperienza per quei datori di lavoro. Segnala le competenze che dovrei sviluppare nei prossimi sei mesi. Crea un piano di ricerca realistico a trenta giorni. Genera le domande di colloquio che dovrei aspettarmi. Metti in discussione le mie ipotesi se sto ragionando in modo troppo limitato.

Il prompt è lungo, deliberatamente. Ogni elemento fornisce a ChatGPT un pezzo del quadro complessivo che gli serve per produrre consigli veramente su misura. Se l’elenco sembra troppo lungo da affrontare tutto insieme, si può spezzarlo in più messaggi o chiedere a ChatGPT di rispondere per punti.

Il prompt bonus per chi ha la memoria attiva

Chi ha attivato la funzione della memoria attiva su ChatGPT e usa il chatbot regolarmente per questioni professionali può sfruttare una versione molto più breve: Sulla base di quello che sai di me, cosa dovrei fare domani per avanzare nella mia carriera e trovare un lavoro che mi appassioni?

ChatGPT conosce già il contesto, ruolo, competenze, preferenze, frustrazioni, e può produrre suggerimenti calibrati sulla situazione senza dover rispiegare tutto.

Perché l’AI funziona meglio dell’approccio tradizionale

La ricerca di lavoro convenzionale è un processo frammentato, si scrive il curriculum con uno strumento, la lettera con un altro, si cercano le offerte su una piattaforma, ci si prepara al colloquio con un video. Ogni passaggio è scollegato dagli altri e nessuno ha il quadro completo.

Questo prompt crea una conversazione continua in cui ChatGPT impara progressivamente di più sulla propria esperienza, sui propri punti di forza e su ciò che si sta cercando di ottenere. Ogni domanda successiva diventa più intelligente perché si costruisce su tutto ciò che si ègià condiviso. Non è un singolo compito eseguito dall’AI, è una collaborazione strategica che si sviluppa nel tempo.

L’aspetto più interessante è che l’AI riesce a guardare oltre il titolo attuale. Chi lavora nel servizio clienti potrebbe essere perfetto per un ruolo nella gestione del successo del cliente. Chi coordina progetti potrebbe avere le competenze per passare alla gestione operativa. Chi lavora nel giornalismo potrebbe scoprire opportunità nella strategia dei contenuti o nelle relazioni con gli sviluppatori, ruoli che non compaiono mai in una ricerca tradizionale basata sul titolo della posizione attuale.

Il prompt spinge ChatGPT a cercare quelle connessioni tra competenze e ruoli invece di limitarsi ad abbinare parole chiave. E spesso quelle conversazioni sono più preziose di qualsiasi curriculum riscritto dall’AI

Cosa non delegare all’intelligenza artificiale

L’avvertenza è importante quanto il prompt stesso. ChatGPT può identificare percorsi, suggerire strategie e preparare ai colloqui, ma ci sono cose che deve fare l’essere umano. Verificare le informazioni sulle aziende in autonomia. Controllare i dati sugli stipendi con fonti affidabili. Leggere le recensioni dei dipendenti. Contattare persone che lavorano già nei ruoli che interessano. L’AI può indicare solo la direzione.

E il curriculum scritto dall’AI va sempre riletto parola per parola. Un errore, un’esperienza inventata, una competenza gonfiata, basta un dettaglio sbagliato per far perdere credibilità in modo irreparabile. Il chatbot è un assistente, non un sostituto, il progetto finale resta responsabilità propria.

Chi si sente bloccato nel proprio ruolo e sta per inviare l’ennesima candidatura per una posizione identica a quella attuale dovrebbe concedersi quindici minuti con questo prompt prima di cliccare “invia”. La risposta potrebbe essere che il lavoro che si cerca non ha il titolo che ci si aspettava.