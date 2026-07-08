OpenAI GPT-5.6 accessibile a tutti dal 9 luglio

OpenAI ha comunicato che i nuovi modelli della serie GPT-5.6 saranno disponibili per tutti a partire da giovedì 9 luglio. Il governo statunitense ha quindi approvato la distribuzione pubblica, come avvenuto per Claude Fable 5 (Anthropic ha esteso l’accesso promozionale fino al 12 luglio).

GPT-5.6 supera i controlli del governo

La serie GPT-5.6 è composta da tre modelli: Sol, Terra e Luna. Sol è il più potente, Terra è il più efficiente, Luna è il più veloce. L’ordine di scrittura indica anche il costo (dal più alto al più basso). In base ai benchmark pubblicati da OpenAI, Sol supera Mythos 5, Terra supera Fable 5 e Luna supera Opus 4.8 nell’esecuzione di alcune attività.

L’accesso ai tre modelli è attualmente limitato ad un numero ristretto di organizzazioni e approvato dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. OpenAI ha rispettato l’ordine esecutivo di Trump sul controllo volontario prima del rilascio pubblico. Il Center for AI Standards and Innovation (parte del Dipartimento del Commercio) ha valutato GPT-5.6 per identificare eventuali pericoli per la sicurezza nazionale.

I test sono stati superati, quindi i tre modelli saranno accessibili a tutti a partire dal 9 luglio tramite ChatGPT, Codex e API. Quasi certamente saranno un’esclusiva per sviluppatori e abbonati (OpenAI non ha confermato). Il CEO Sam Altman aveva criticato il rilascio controllato, suggerendo l’implementazione di standard trasparenti (secondo il Financial Times dovrebbero essere annunciati nei prossimi giorni).

Accesso promozionale a Fable 5 fino al 12 luglio

Claude Fable 5 ha ricevuto il via libera dal governo il 1 luglio. L’accesso è riservato agli abbonati Pro, Max, Team e Enterprise, ma solo fino al 50% del limite di utilizzo settimanale. Superato tale limite è necessario pagare i crediti.

Questa promozione scadeva il 7 luglio. Anthropic ha comunicato ieri sera la proroga fino alle 23:59:59 (ora della California) del 12 luglio. Gli utenti che non vogliono pagare i crediti possono scegliere un altro modello incluso nell’abbonamento.