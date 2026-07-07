Un film per Tilly Norwood, l'attrice AI che non esiste

A molti, il nome Tilly Norwood dirà poco o nulla. È l’ennesima influencer AI come ce ne sono tante, Aitana Lopez è stata tra le prime. Creata in modo non casuale con un aspetto attraente e un atteggiamento costantemente ammiccante, è anche incredibilmente dotata di talento, almeno stando ad ascoltare chi le ha dato vita. Peccato che non esista. Canta, recita e presto interpreterà la protagonista di un film la cui trama, guarda caso, sarà l’intelligenza artificiale.

Tilly Norwood sarà l’attrice del film Misaligned

Lanciata dallo studio Particle6 Productions, ha già tentato la strada della carriera musicale con il singolo Take the lead pubblicato solo pochi mesi fa, ma non sono arrivati i risultati sperati (i commenti al video sono a tutti gli effetti un boomerang). Ora tocca al cinema, con la pellicola Misaligned che racconterà la storia di un’AI fuori controllo, disallineata come recita il titolo.

Il film sarà una produzione ibrida, così l’ha definita la comica e scrittrice Eline Van der Velden, numero uno dell’azienda. Questo il suo punto di vista.

Il nostro lavoro di quest’anno ha dimostrato qualcosa che sospettavamo da sempre. L’intelligenza artificiale può supportare la realizzazione di film narrativi di alta qualità, ma solo con una notevole dose di maestria, competenza, giudizio e tempo umani. Non si tratta di una limitazione della tecnologia. È proprio questo il punto.

Tra i big di Hollywood c’è chi condivide questa visione, come nel caso di James Cameron, mentre la casa degli Oscar vuole tenere modelli e algoritmi lontano dal grande schermo. Tornando a Misaligned, nel processo di realizzazione saranno coinvolti professionisti in carne e ossa: registi, sceneggiatori e montatori, oltre ovviamente ad addetti ai lavori nel campo dell’intelligenza artificiale.

A proposito di Tilly Norwood, lo scorso anno il sindacato statunitense SAG-AFTRA (il più grande a rappresenta il mondo dello spettacolo e dei media) si è scagliato contro i performer sintetici con un comunicato in cui chiama in causa direttamente l’influencer AI.