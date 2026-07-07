Siri AI, ora si può regolare velocità e espressività della voce

Con iOS 27 beta 3, disponibile da oggi, è possibile regolare quanto velocemente Siri parla e quanta emozione umana trasmette la sua voce. Non più solo la scelta tra voce maschile e femminile, adesso è possibile decidere il ritmo e la personalità. L’obiettivo è far sembrare Siri un vero assistente personale.

Siri è più umana con iOS 27 beta 3: come personalizzare la voce

Nelle impostazioni di Siri, si può scegliere tra una serie di voci con accenti diversi. Poi si può regolare il ritmo, da lento a veloce, e l’espressività, da neutra a emotiva. Durante il processo, Siri pronuncia frasi comuni, tipo Hai un nuovo messaggio , per far sentire l’effetto delle modifiche in tempo reale.

Siri AI è profondamente integrata in iOS 27, è possibile avviare conversazioni parlando, scorrendo verso il basso dalla Dynamic Island, toccando il pulsante laterale, digitando, o usando la nuova app Siri separata.

Il confronto con ChatGPT

ChatGPT offre la personalizzazione vocale da dicembre 2025, con slider per calore ed entusiasmo, più opzioni per stile e tono di base (amichevole, professionale, schietto, eccentrico). Le impostazioni influenzano non solo come ChatGPT parla, ma anche come presenta le informazioni.

Apple arriva dopo, ma l’integrazione a livello di sistema operativo è ciò che ChatGPT non ha. Siri regolata sulle proprie preferenze, risponde ovunque su iOS, messaggi, mail, app, ricerca, automazioni. ChatGPT è un’app, Siri è il sistema.

Non è solo una questione estetica, la possibilità di personalizzare la voce di Siri incide direttamente sull’esperienza d’uso. Una voce troppo lenta irrita, una troppo veloce è poco comprensibile. Una troppo piatta annoia, e una troppo espressiva disturba. Consentire agli utenti di adattare Siri alle proprie abitudini, può favorire l’uso quotidiano, ed è quello che vuole Apple.

Per gli utenti europei, in ogni caso, ci sarà da aspettare, ma sembra che Tim Cook stia cercando una soluzione che permetta di lanciare Siri AI in Europa rispettando l’obbligo di interoperabilità del Digital Markets Act.