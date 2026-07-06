Jeff Bezos spiega perché l'AI creerà una carenza di manodopera

Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO di Amazon, non crede che l’AI provocherà una disoccupazione di massa. Al contrario, secondo lui questa tecnologia causerà piuttosto una carenza di manodopera.

Presente al salone VivaTech 2026 di Parigi il mese scorso, ha colto l’occasione di un intervento per esporre il suo punto di vista sull’argomento.

L’AI causerà una carenza di manodopera

Penso in realtà che l’AI porterà a una carenza di manodopera, perché consentirà alle persone di identificare un numero maggiore di problemi. C’è un’infinità di cose da inventare, e sono le nostre capacità attuali a limitarci oggi. Non è la nostra immaginazione a frenarci, ma ciò che siamo realmente in grado di fare , ha spiegato.

Oggi molte idee non si concretizzano proprio a causa di questi limiti. Ma, per Jeff Bezos, grazie all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie non saremo più limitati dalle nostre capacità, ma solo ed unicamente dalla nostra immaginazione.

È esattamente il mondo immaginato dalla sua start-up Prometheus

Questo mondo in cui è possibile creare rapidamente nuovi prodotti a partire da semplici idee esiste già oggi nel software. Grazie all’AI, ad esempio, è possibile creare una vera applicazione mobile usando pochi prompt, senza scrivere una riga di codice. E attraverso la sua nuova start-up Prometheus, Jeff Bezos vuole portare questa evoluzione anche nella progettazione e nella produzione di beni fisici.

A Parigi, il fondatore di Amazon ha indicato che l’obiettivo di questa start-up è creare strumenti che permettano agli ingegneri di inventare e produrre più rapidamente. Questo nuovo progetto, che ha recentemente raccolto 12 miliardi di dollari, è stato anch’esso al centro dell’intervento di Jeff Bezos.

Per il momento non si conoscono tutti i dettagli, ma è noto che Prometheus non si concentra sui grandi modelli linguistici, poiché gli obiettivi che l’azienda si è prefissata richiedono un tipo di addestramento completamente diverso, che non si basa esclusivamente sui testi. La progettazione di oggetti fisici è qualcosa di complesso, e non basta leggere testi sull’argomento per riuscirci, come ha spiegato il miliardario.