ChatGPT per organizzare le vacanze in città e scoprire eventi e luoghi

Può sembrare assurdo, ma in molte grandi città i turisti conoscono il territorio meglio dei residenti… Vengono da lontano, studiano le guide, si perdono nei quartieri e scoprono angoli che chi ci abita da vent’anni non ha mai visto. Chi vive a Roma, per esempio, conosce il percorso casa-lavoro, i tre ristoranti di fiducia e il parco dove porta il cane. Il resto della città, quella sterminata, stratificata, piena di sorprese, esiste in teoria ma non nella pratica quotidiana. Si rimanda sempre, e quel “prima o poi” non arriva mai.

La vacanza senza partire, restare nella propria città ma viverla come un turista, è un’idea che sta prendendo sempre più piede. Costa poco, non richiede valigie né aerei e, se fatta bene, può produrre scoperte più sorprendenti di un viaggio dall’altra parte del mondo. Il problema è che pianificarla da soli richiede lo stesso sforzo che si cerca di evitare: ricercare, selezionare, organizzare. Ed è qui che l’intelligenza artificiale trasforma un’idea pigra in un piano concreto.

Il prompt per pianificare le vacanze in città con ChatGPT

La chiave per ottenere risultati utili, e non la solita lista di attrazioni turistiche già note, è dare al chatbot il maggior numero possibile di informazioni sui propri gusti, interessi e obiettivi. Un prompt generico produce un itinerario generico. Un prompt che racconta chi si è e cosa si cerca produce scoperte genuine.

Prompt da utilizzare: Diventa il mio concierge personale per una vacanza estiva senza partire. Vivo a Roma e voglio esplorare la mia città come se fossi in vacanza, uscendo dalla mia routine abituale. I miei interessi includono: [elenco degli interessi: cucina, musica, arte, cinema, sport, fumetti, videogiochi, natura, architettura, fotografia, tutto ciò che appassiona]. I miei obiettivi sono: Scoprire luoghi che la maggior parte dei residenti non conosce; trovare eventi unici in programma quest’estate; sostenere le attività locali quando possibile; alternare attività gratuite e esperienze a pagamento che ne valgano la pena. Evitare di passare l’intera settimana e il fine settimana chiuso in casa. Creare esperienze memorabili invece di limitarmi a spuntare attrazioni turistiche dalla lista. Cerca e costruisci la mia vacanza in città ideale.

Il livello di dettaglio negli interessi fa la differenza. Più informazioni riceve il chatbot, più i suggerimenti si allontanano dall’ovvio e si avvicinano a ciò che effettivamente entusiasmerebbe.

Cosa produce il chatbot (e perché sorprende)

La prima cosa che ChatGPT restituisce non è un elenco di posti. È un cambio di prospettiva. Il suggerimento di fondo è di non pensare a ogni uscita come a qualcosa da “trovare da fare” ma come a un episodio di un programma di viaggio in cui si è i protagonisti, esplorando una città che milioni di persone credono di conoscere già. Sembra retorica, ma è il principio che trasforma una passeggiata al quartiere accanto in un’esplorazione.

Da lì, il chatbot costruisce un itinerario giornaliero che incrocia i propri interessi con i luoghi della città. Chi ha indicato la cucina internazionale si ritrova con un percorso gastronomico attraverso quartieri diversi, non i ristoranti famosi, ma quelli autentici dove la comunità di riferimento va a mangiare davvero. Chi ha indicato il cinema potrebbe scoprire rassegne estive all’aperto in cortili di palazzi storici che non aveva mai notato passando. Chi ama i fumetti potrebbe trovare negozi specializzati in quartieri che non aveva mai esplorato. Chi è appassionato di musica potrebbe venire a sapere di concerti gratuiti in parchi o festival estivi di cui non aveva mai sentito parlare.

Il valore non è nel singolo suggerimento, è nel match tra i propri interessi specifici e la conoscenza capillare che il chatbot ha dei luoghi. È un tipo di ricerca incrociata che manualmente richiederebbe ore di navigazione tra siti di eventi, blog locali e raccomandazioni sparse.

Personalizzare e approfondire

Una volta ottenuto l’itinerario di base, si può continuare la conversazione per affinarlo.

Prompt di approfondimento: Per il giorno dedicato al cibo, trova ristoranti gestiti da famiglie locali che non compaiono nelle guide turistiche più note. Preferisco posti con pochi coperti e menù che cambiano con le stagioni.

Prompt alternativo: Aggiungi per ogni giorno un’attività gratuita che si possa fare all’aperto e un locale dove fare aperitivo dopo, possibilmente in un quartiere diverso da quelli centrali.

Ogni iterazione aggiunge profondità al piano. Il chatbot può suggerire percorsi a piedi tematici, mercati rionali con produttori locali, laboratori artigianali che aprono al pubblico d’estate, giardini nascosti, terrazze panoramiche poco frequentate, librerie indipendenti con eventi serali, cinema all’aperto in location insolite.

Quando ChatGPT funziona meglio delle guide tradizionali

Le guide turistiche sono progettate per chi non conosce la città. Le raccomandazioni puntano alle certezze: il monumento imperdibile, il ristorante celebre, il quartiere iconico. Per chi nella città ci vive, tutto questo è già noto o già scartato. Servono suggerimenti che partano dalla conoscenza che il residente ha già e la superino, che trovino ciò che sta nei vuoti tra le abitudini consolidate.

ChatGPT non dice di visitare il Colosseo, a che a trecento metri dal Colosseo c’è un posto che non si è mai notato, o che nel quartiere dove si va a fare la spesa c’è un evento settimanale interessante.

L’intelligenza artificiale non può dare il sole del mare o l’aria della montagna. Ma può dare qualcosa che mancava da tempo: la sensazione di scoprire qualcosa di nuovo nel posto dove si è sempre vissuto. E chi ha mai camminato per un quartiere della propria città con lo sguardo del turista, curioso, lento, senza fretta di arrivare da nessuna parte, sa che quella sensazione vale più di quanto sembri.