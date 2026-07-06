Il Napoli ha riportato in vita Maradona per la nuova maglia: è AI?

È già un caso la nuova prima maglia del Napoli, quella del centenario. E pensare che non è ancora stata nemmeno presentata in via ufficiale. È bastata un’immagine condivisa sui profili social della società per accendere il dibattito, anche perché chiama in causa un simbolo della città: Diego Armando Maradona.

AI o non AI? Maradona e la nuova maglia del Napoli

Il campione argentino è ritratto giovane e seduto sugli spalti dello stadio che oggi porta il suo nome, rigorosamente sul seggiolino numero 10. Addosso ha la divisa che sarà ufficialmente svelata questo pomeriggio, in occasione di un evento organizzato insieme al main sponsor. Leggendo tra i commenti, non tutti hanno digerito la scelta.

Una polemica che si esaurirà in fretta, così come tutte quelle che divampano sui social, magari con l’annuncio dei prossimi colpi del calciomercato. La presidenza è al lavoro per garantire al nuovo mister Max Allegri una rosa all’altezza delle sue pretese, sufficientemente attrezzata per tornare a vincere lo scudetto.

Il dibattito ci dice però una cosa ben precisa. Diversi tifosi stanno puntando il dito contro l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la realizzazione dell’immagine, ma dove sta scritto che sia andata così? Siamo arrivati al punto in cui si dà per scontato che qualsiasi elaborazione grafica, qualsiasi fotoritocco o fotomontaggio, è percepito come opera dell’AI.

Un tempo si sarebbe detto Photoshop , per attribuire l’etichetta di non autentico a un contenuto grafico. Oggi si dà per certo che l’autore sia ChatGPT o qualche altro servizio similare.

La nuova maglia del Napoli è stata realizzata in collaborazione con EA7 ed è ispirata alla lanetta delle divise degli anni ’80, quelle indossate proprio da Maradona. La colorazione è Centenary Blue, a celebrare il secolo dalla fondazione del 1926. C’è un gagliardetto con il numero 100 e il Corsiero del Sole, il cavallo diventato il primo simbolo del club.