La pubblicità Google dove i padri fondatori usano Gemini...

“Progetto di gruppo, ma nel 1776.” Così si apre la nuova pubblicità di Google Workspace. Benjamin Franklin manda un messaggio a Thomas Jefferson per chiedere a che punto è la bozza. Jefferson fotografa il manoscritto e usa l’AI per trascriverlo su Google Doc. Franklin e Adams entrano per fare modifiche in modalità suggerimento. Gemini trova loro un orario per la riunione. Prende appunti durante una call su Google Meet. E poi Nano Banana genera un sigillo per gli Stati Uniti con un tacchino al posto dell’aquila.

L’ultimo passaggio prima dei fuochi d’artificio, i padri fondatori chiedono a Gemini se dare a Re Giorgio III l’accesso in modifica alla Dichiarazione d’Indipendenza.

Google usa la Dichiarazione d’Indipendenza per vendere Gemini: Internet non l’ha presa bene

La pubblicità vuole essere spiritosa, ma ha suscitato l’effetto contrario. Un professore di storia del CUNY, Angus Johnston, ha scritto su Bluesky: Anche in una fantasia comica, è impossibile dimostrare che l’AI sia uno strumento utile per l’organizzazione politica, la scrittura o la collaborazione umana.

Il punto è questo: la Dichiarazione d’Indipendenza è uno dei documenti più importanti della storia americana, scritto da esseri umani che rischiavano la vita per ogni parola. Immaginare che avrebbero usato un chatbot per redigere le bozze, trovare gli orari delle riunioni e generare il sigillo nazionale non è un omaggio, è una banalizzazione.

Vale la pena chiedersi anche cosa avrebbe scritto Gemini sulla schiavitù? O sul diritto di voto delle donne? O sul Destino Manifesto? Un modello linguistico può argomentare quasi qualsiasi posizione in modo plausibile. L’AI che oggi può aiutare a scrivere un discorso è la stessa che, con un prompt diverso, potrebbe sostenere anche idee che oggi consideriamo profondamente sbagliate.

Gemini ovunque

Google continua a integrare Gemini in tutti i suoi prodotti: Gmail, Docs, Slides, Fogli, Meet, Foto, Search, Calendar e Maps. Il messaggio implicito sembra essere che non esiste momento della vita, o della storia, che non possa essere migliorato da Google Workspace e Gemini. Nemmeno la nascita di una nazione.

La logica è simile a quella dello spot di Apple sulla privacy con cui ha deriso Android, usare valori universali come leva pubblicitaria. Ma mentre Apple presenta la tecnologia come un mezzo per tutelare la privacy, Google la propone come qualcosa che può intervenire direttamente in un processo umano complesso: scrivere, confrontarsi e prendere decisioni.