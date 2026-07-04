10 prompt per smascherare le truffe online con ChatGPT e Claude

ChatGPT e Claude sono già già abbastanza bravi a riconoscere il linguaggio tipico delle frodi, il senso di urgenza, gli errori grammaticali, le richieste di dati sensibili. Ma l’aggiornamento recente rende le cose ancora più concrete. Ora Claude integra nativamente il rilevatore di truffe di Norton attraverso i connettori della piattaforma, mentre ChatGPT offre lo stesso strumento come applicazione dedicata dal proprio catalogo.

In entrambi i casi si possono incollare collegamenti sospetti, caricare schermate di e-mail ambigue o interi scambi di messaggi per ottenere un’analisi immediata della probabilità di truffa.

Il punto cruciale, però, è che chiedere semplicemente è una truffa? non basta. L’AI produce risultati molto più utili quando riceve istruzioni precise su cosa cercare e come valutarlo. Ecco dieci prompt riutilizzabili, uno per ogni tipo di truffa più comune, da salvare e condividere con parenti e amici.

Come attivare il rilevatore di truffe

Su ChatGPT si aggiunge l’applicazione del rilevatore di truffe dal catalogo delle app nella barra laterale. Su Claude si accede attraverso i connettori. Si clicca sul segno “+” nella barra dei prompt, si naviga alla sezione dei connettori, si seleziona “aggiungi connettore” e si cerca il rilevatore di truffe di Norton nella libreria disponibile. Una volta collegato, è pronto all’uso per qualsiasi conversazione.

10 prompt per 10 tipi di truffa

1. Per le e-mail sospette

Prompt: Analizza questa e-mail come un analista di sicurezza informatica. Cerca tattiche di phishing, informazioni del mittente contraffatte, senso di urgenza, incongruenze grammaticali, collegamenti potenzialmente dannosi e richieste di informazioni sensibili. Assegna un punteggio di rischio da 1 a 10 e spiega il tuo ragionamento.

Questo è il prompt più versatile della lista e probabilmente quello che si userà più spesso. L’e-mail di phishing è ancora il veicolo più comune per le truffe digitali, e il punteggio di rischio rende il risultato immediatamente comprensibile anche per chi non ha competenze tecniche.

2. Per i messaggi di testo sospetti

Prompt: Questo messaggio è legittimo o è una truffa? Spiega ogni segnale di allarme che trovi, identifica il tipo di truffa, stima il tuo livello di sicurezza e dimmi cosa succederebbe se qualcuno rispondesse.

3. Per i siti di acquisti dall’aspetto dubbio

Prompt: Indaga su questo sito prima che compri qualcosa. Cerca indicatori di affidabilità, segnali di allarme, recensioni false, prezzi sospetti, informazioni di contatto, politiche di rimborso, età del dominio se disponibile e somiglianze con negozi truffa conosciuti.

I siti di e-commerce falsi sono diventati sofisticatissimi, alcuni riproducono fedelmente l’aspetto di negozi legittimi. Questo prompt chiede all’AI di guardare oltre la superficie.

4. Per i codici QR sospetti

Prompt: Analizza questo codice QR e spiega quali rischi potrebbero essere associati alla sua scansione. Se porta a un sito web, dimmi se la destinazione appare affidabile.

I codici QR sono diventati un vettore di truffe sempre più frequente, vengono incollati su parchimetri, volantini, menu di ristoranti, e la maggior parte delle persone li scansiona senza pensarci.

5. Per le offerte di lavoro troppo belle per essere vere

Prompt: Esamina questa offerta di lavoro come un selezionatore esperto e un analista di sicurezza. Identifica segni di reclutamento falso, truffe occupazionali, frodi nei pagamenti, assegni falsi o tentativi di furto di identità.

6. Per le truffe sentimentali

Prompt: Esamina questa conversazione alla ricerca di segni di truffa sentimentale, manipolazione emotiva, adescamento finanziario o falsa identità. Segnala qualsiasi schema comportamentale che ti preoccupa.

Le truffe sentimentali sono tra le più devastanti dal punto di vista economico ed emotivo, e chi ne è vittima spesso non riconosce i segnali perché il coinvolgimento emotivo disattiva la lucidità.

7. Per le truffe sui mercatini online

Prompt: Analizza questa conversazione su un mercatino online. Evidenzia le tattiche di truffa, i metodi di pagamento falsi, le frodi sulla spedizione e se è sicuro continuare la transazione.

8. Per i finti messaggi di assistenza tecnica

Prompt: Qualcuno mi ha contattato dicendo di essere dell’assistenza tecnica di Microsoft, Apple, Amazon o della mia banca. Analizza questa conversazione e dimmi se corrisponde a truffe note del supporto tecnico.

Queste truffe sfruttano la paura, dicono che il proprio dispositivo è infetto o il conto è compromesso, e la pressione dell’urgenza spinge ad agire prima di pensare.

9. Per i piani di investimento sospetti

Prompt: Esamina questa opportunità di investimento. Identifica promesse irrealistiche, truffe legate alle criptovalute, caratteristiche di schemi piramidali, tattiche di adescamento finanziario progressivo o altri indicatori di frode.

10. Per i profili social che sembrano falsi

Prompt: Analizza questo profilo sui social. Dimmi se sembra autentico o se sta impersonando un’altra persona o un’azienda.

Come usare questi prompt nella vita di tutti i giorni

Il modo più efficace di usare questi prompt è condividerli con le persone che ne hanno più bisogno, come i familiari meno esperti di tecnologia che sono anche i bersagli più frequenti delle truffe digitali. Si possono salvare come note sul telefono, stamparli, o ancora meglio, insegnare loro come accedere a ChatGPT o Claude e usare direttamente i prompt quando ricevono qualcosa di sospetto.

Il rilevatore di truffe non sostituisce il buon senso e non offre garanzie assolute. Ma aggiunge un livello di analisi che la maggior parte delle persone non saprebbe fare da sola, come controllare l’età di un dominio, riconoscere gli schemi di manipolazione emotiva, identificare i metodi di pagamento tipici delle frodi.

Le truffe digitali purtroppo sono sempre più sofisticate, e l’intelligenza artificiale viene usata anche per crearle. Usare la stessa tecnologia per difendersi non è paranoia, è igiene digitale.