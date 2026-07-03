Data center nello spazio: gli esperti dicono che è un'idea folle

Sembra che chiunque abbia qualche render e un white paper scritto da qualcuno gasato da un’AI troppo compiacente possa ottenere finanziamenti VC al giorno d’oggi. Brian McManus, ingegnere aeronautico irlandese e autore del canale YouTube Real Engineering, non è diplomatico nella sua analisi di Starcloud, la startup uscita da Y Combinator che ha raccolto 170 milioni di dollari per costruire data center in orbita terrestre con l’aiuto di SpaceX.

Il video, una collaborazione con IEEE Spectrum, smonta pezzo per pezzo l’idea che i data center orbitali siano fattibili con la tecnologia attuale. E il consenso emergente tra gli esperti è che il piano non è solo troppo ambizioso, richiederebbe più rivoluzioni tecnologiche simultanee di quante ne siano mai avvenute.

Data center in orbita: ecco perché non funziona

Il problema del raffreddamento

Sulla Terra, raffreddare l’hardware AI che lavora al massimo è già complicato, servono sistemi sofisticati. Nel quasi-vuoto dello spazio è peggio, il calore non può semplicemente dissiparsi. Serve una rete estesa di tubi con liquidi refrigeranti lungo le file di pannelli solari.

Con fluidi come il glicol, ogni data center dovrebbe pompare oltre 68.000 chilogrammi di refrigerante al secondo, come svuotare una piscina olimpica in 40 secondi. Portate di flusso che sulla Terra si vedono solo nelle dighe idroelettriche alimentate dalla gravità.

Le dimensioni impossibili

Per raggiungere i 5 gigawatt di capacità pubblicizzati, ogni data center, pannelli solari inclusi, coprirebbe 4 chilometri quadrati. Quasi 5.000 volte la superficie dei pannelli della Stazione Spaziale Internazionale.

Anche ignorando pompe, refrigerante, schermatura dalle radiazioni, carburante, ruote inerziali e strutture, la stazione di Starcloud supera i 113 milioni di chilogrammi, calcola McManus. Più di una portaerei in orbita. Più di sei volte la massa totale lanciata nello spazio nella storia dell’umanità.

I detriti spaziali

Tutta quella superficie esposta ai milioni di detriti spaziali che affollano l’orbita terrestre. Anche i frammenti più piccoli possono bucare i pannelli. Le riparazioni costerebbero enormemente, e richiederebbero un viaggio nello spazio.

SpaceX lo sa bene, la rete Starlink ha dovuto eseguire 300.000 manovre di elusione collisione nel solo 2025.

Le radiazioni che corrompono i dati

Le particelle ionizzanti che attraversano i satelliti bruciano i transistor e invertono i bit di informazione. Questo produrrebbe la madre di tutte le allucinazioni AI senza un software che controlli costantemente i risultati, spiega McManus. I computer a bordo della ISS devono eseguire calcoli ridondanti e confrontare i risultati per eliminare i dati corrotti.

Un data center AI in orbita, dove ogni calcolo deve essere perfetto, richiederebbe livelli di ridondanza che moltiplicano i costi e la massa.

I chip durano 2-4 anni

La vita utile dei chip AI attuali è di due-quattro anni, sulla Terra, dove il degrado è molto meno problematico. Nello spazio, le radiazioni accorciano ulteriormente la vita dell’hardware. Mantenere una rete di data center orbitali significherebbe sostituire i chip ogni pochi anni, con lanci spaziali.

Una parte significativa della valutazione multitrilionaria di SpaceX dopo l’IPO è legata alla visione dei data center orbitali di Musk. Gli investitori scommettono sulla promessa, nonostante il track record di Musk sulle promesse mantenute sia, come nota McManus, abissale.

I miliardari cercheranno di coprirvi gli occhi e convincervi che questa tecnologia ha senso , dice McManus. La realtà è che questa tecnologia è stupida.

E questo, è quanto…