La musica generata dall'AI conquista le star ed è subito polemica

Un tempo malvisti dagli appassionati di musica, gli strumenti di intelligenza artificiale sono diventati un classico del mondo musicale. Oltre agli utenti sconosciuti che sfornano brani generati dall’AI a catena, anche gli artisti di fama mondiale hanno iniziato a utilizzarli.

Il tapper Tyga ad esempio, ammette ormai di ricorrere all’AI per comporre, mentre produttori come Timbaland puntano addirittura su star virtuali.

Cantanti e produttori scommettono sulla musica AI

Il rapper americano Tyga ha confermato che i sintetizzatori retrò del suo ultimo album, $tarface, sono stati creati dall’AI. Precisa tuttavia di aver scritto i testi e registrato le voci personalmente. Interrogato su questo metodo, lo paragona all’arrivo dell’Auto-Tune, una tecnologia inizialmente criticata prima di diventare prassi comune. Non tutti gli osservatori condividono questo paragone, che giudicano azzardato.

Tyga non è un caso isolato. Il produttore Timbaland ha lanciato Stage Zero, un progetto battezzato “A-Pop” (da AI-Pop), e ha messo sotto contratto TaTa, presentata come un’artista musicale autonoma e capace di apprendere, costruita con l’AI.

Gli artisti sotto il fuoco delle critiche

L’accoglienza di queste iniziative è tutt’altro che unanime. Se da una parte c’è chi considera l’AI uno strumento come un altro, dall’altra non mancano critiche e accuse di svilire il processo creativo e artistico.

Al centro delle tensioni c’è la questione dei diritti. I modelli AI si addestrano su cataloghi musicali esistenti, spesso senza il consenso degli artisti originali. Una fuga di dati dal generatore Suno ha rivelato che milioni di brani erano stati acquisiti senza autorizzazione. Questa problematica ha già alimentato scioperi in altri settori, come quelli degli sceneggiatori e degli attori hollywoodiani. La musica generata dall’intelligenza artificiale divide l’industria: alcuni ci vedono un risparmio di tempo, altri un furto bello e buono.

Un quadro giuridico ancora in via di sviluppo

Le azioni legali cominciano a moltiplicarsi. Un tribunale tedesco ha recentemente condannato Suno per violazione del diritto d’autore, un precedente storico in Europa. Negli Stati Uniti, procedimenti simili sono in corso. In assenza di una giurisprudenza chiara, artisti come Tyga testano in diretta i limiti di ciò che il pubblico e i tribunali saranno disposti ad accettare.

Altra questione cruciale: la trasparenza. Diversi gruppi su Spotify si sono rivelati creazioni dell’AI, senza alcuna menzione esplicita. Alcuni artisti hanno inizialmente negato di utilizzare questi strumenti prima di ammetterlo. Non esiste alcuna regola uniforme per segnalare un brano generato da una macchina, lasciando gli ascoltatori nell’incertezza.

L’impatto sui musicisti

Al di là delle polemiche che coinvolgono le star, è l’economia della musica che potrebbe essere stravolta. Le piattaforme di streaming sono già sommerse da brani generati dall’AI, prodotti a un ritmo che nessun catalogo umano può eguagliare. Ogni brano in più si contende le stesse quote di ascolto e le stesse royalty, rischiando alla lunga di svalutare il lavoro dei musicisti tradizionali.

In appena due anni, la musica generata dall’AI è passata dallo status di curiosità a quello di fenomeno di massa. Ora è persino sostenuta da nomi affermati, ma continua a essere respinta da una parte del pubblico. Il paragone con l’Auto-Tune potrebbe rivelarsi fondato. Anche quella tecnologia, controversa ai suoi esordi, ha finito per imporsi. Con una differenza sostanziale: l’Auto-Tune non si è costruito attingendo a opere esistenti senza consenso.