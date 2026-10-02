 Shopify Canvas: come creare un negozio online parlando con l'AI
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Shopify Canvas: come creare un negozio online parlando con l'AI

Shopify lancia Canvas, lo strumento che permette di costruire il proprio negozio online chattando con l'AI Sidekick.
Shopify Canvas: come creare un negozio online parlando con l'AI
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Shopify lancia Canvas, lo strumento che permette di costruire il proprio negozio online chattando con l'AI Sidekick.
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Shopify ha presentato Canvas, un nuovo strumento per costruire il negozio online parlando con un’intelligenza artificiale. L’agente AI si chiama Sidekick. Il commerciante gli spiega cosa vuole, lui mette mano al sito, e sullo schermo si vede tutto nascere in diretta, con i pezzi che si incastrano uno dopo l’altro. Per chi preferisce fare da sé, naturalmente, resta la vecchia abitudine di cliccare sugli elementi e modificarli a mano.

Shopify lancia Canvas e il sito si costruisce in chat

Shopify, un costruttore senza codice ce l’aveva già, e non era affatto male. Si sceglieva un tema e poi si spostavano sezioni e blocchi come i mattoncini di una scatola. Però appena si voleva qualcosa di più personale, l’unica porta era quella del codice: imparare a scriverlo o pagare qualcuno che lo sapesse fare.

Qui sta la parte interessante. Quello che si vede in Canvas non è una finta anteprima. Secondo Shopify è il codice vero del negozio che viene eseguito davanti ai propri occhi. Le animazioni si muovono, i pulsanti rispondono, e si può controllare come appare la pagina su schermi di dimensioni diverse.

Mentre Sidekick modifica il sito, scatta degli screenshot, in modo da vedere la stessa cosa che vede il commerciante, che intanto, può guardare il negozio intero come da un drone, oppure avvicinarsi a un dettaglio e zoomare fino al bottone che non lo convince. Si va in giro per il sito con lo stesso gesto con cui si sposta una mappa.

Sidekick non è un debuttante. Scriveva già codice, creava app, personalizzava temi e faceva tutta una serie di ritocchi. Gli mancava però un posto dove mettere insieme tutte queste abilità, una stanza grande con la vista sull’intero negozio. Canvas è quella stanza.

Perché la cosa funzionasse, Shopify ha dovuto fare un po’ di pulizie. Ha permesso a Sidekick di lavorare direttamente sui file del tema e ha semplificato l’architettura dei temi, così struttura, logica e grafica del negozio sono più facili da leggere per una macchina.

Il club è affollato

Chi pensa che Shopify abbia inventato qualcosa di irraggiungibile si sbaglia. Wix, Squarespace, Webflow e Framer hanno già i loro strumenti con l’AI. Più in là, nel quartiere dei fricchettoni del “vibe coding”, ci sono Lovable e Replit. L’idea generale è che costruire un sito senza scrivere codice diventi normale, come oggi scrivere un messaggio invece di spedire una lettera.

Cosa manca all’appello

Il prodotto è appena nato e si vede. All’inizio non si possono usare i temi di terze parti, né i blocchi delle app e le estensioni. Restano fuori anche mercati, traduzioni, rollout e aggiornamenti dei temi. Si lavora poi solo da computer fisso, il telefono per ora non è invitato.

Shopify aggiungerà queste cose col tempo. Se lo farà davvero, Canvas potrebbe aprire la strada del commercio online a chi non ha i soldi per sviluppatori e designer, o la pazienza di imparare a programmare.

Fonte: Shopify

Pubblicato il 2 ott 2026

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