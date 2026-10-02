 Suno Speech è l'AI giusta per creare le voci fuori campo
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Suno Speech è l'AI giusta per creare le voci fuori campo

Il nuovo modello Speech di Suno combina voce parlata e musica in un'unica traccia coerente: come funziona e quali opzioni offre agli utenti.
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Il nuovo modello Speech di Suno combina voce parlata e musica in un'unica traccia coerente: come funziona e quali opzioni offre agli utenti.
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Il team di Suno ha appena annunciato una novità interessante e che vale la pena segnalare: si chiama Speech ed è descritta come il primo modello audio in grado di generare voce e musica insieme, come un’unica traccia coerente. In altre parole, permette di creare una traccia vocale (non cantata), con o senza sottofondo sonoro. È già disponibile in beta durante la fase di test, accessibile anche da chi ha un account gratuito.

AI e audio: cos’è e come funziona Speech di Suno

Speech si trova all’interno della scheda Create. Così come per la musica, consente di scegliere tra le modalità Simple e Advanced. Nella prima è sufficiente inserire la descrizione di ciò che si vuole ottenere con il più classico dei prompt. Con la seconda, invece, si possono specificare il tono desiderato e altri parametri come il genere, maschile o femminile.

Come funziona Suno Speech

A cosa serve? A far leva sull’intelligenza artificiale generativa di Suno per dar vita a lezioni, descrizioni, monologhi, voci fuori campo da aggiungere ad altri contenuti in fase di post-produzione e a qualsiasi altra cosa suggerisca la fantasia dell’utente. Né più né meno di ciò che già fanno da tempo altri modelli text-to-speech.

Il lancio in fase di test con la versione beta serve per raccogliere feedback e aggiustare eventualmente il tiro. Pronuncia e accenti rimangono i talloni d’Achille più grandi della tecnologia, il team lo sa bene e promette miglioramenti.

A volte, gli accenti britannici possono fare un salto in Australia e tornare indietro… Le pause drammatiche possono risultare davvero molto drammatiche.

Abbiamo fatto una prova, dando in pasto all’AI la prima parte di questo articolo, prima della pubblicazione. Il risultato? Eccolo qui.

All’inizio di settembre, Suno ha lanciato i suoi modelli v6. La versione v6-mini è accessibile anche da chi ha un account gratuito.

Fonte: Suno

Pubblicato il 2 ott 2026

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Davide Tommasi
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2 ott 2026
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