Suno v6, la guerra è finita: la musica AI si fa con le major

Quella appena annunciata può essere definita una stretta di mano a suo modo storica tra il big della musica creata con l’AI e le major, realtà ai ferri corti fino a poco tempo fa. Suno ha presentato la nuova famiglia di modelli v6 addestrati in collaborazione con Warner Music Group, BMG e Believe.

Le major discografiche per la musica AI

Al di là dei miglioramenti introdotti nel servizio (alcuni riservati inizialmente solo agli abbonati paganti), rappresentano la sintesi perfetta dell’impatto che l’intelligenza artificiale sta generando sull’operato di chi si occupa di creare contenuti multimediali. Il comunicato stampa pubblicato non scende nei dettagli, facendo riferimento genericamente a una partnership, ma è lecito interpretare che le case discografiche si siano rese conto di non poter arginare l’ondata AI, preferendo trovare un accordo anziché continuare una guerra con poche probabilità di vittoria.

Tante novità per i modelli v6 di Suno

Ecco quali sono i tre modelli della famiglia v6 appena annunciati e come sono descritti da Suno.

v6 è quello di punta, disponibile per gli abbonati Pro e Premier. Affidabile e preciso, produce musica curata e di alta qualità, indipendentemente dal genere o dallo stile.

v6-wild è pensato per la sperimentazione. Disponibile per gli abbonati Pro e Premier, è meno prevedibile e offre risultati più vari, inaspettati, ricchi di sfumature, utili per trovare nuove idee da sviluppare.

v6-mini è una versione più veloce ed efficiente, disponibile per tutti (da un test, non sembra ancora online). È dunque accessibile anche da chi ha un account free.