 Suno v6, la guerra è finita: la musica AI si fa con le major
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Suno v6, la guerra è finita: la musica AI si fa con le major

I nuovi modelli v6 di Suno permettono di modificare parti delle canzoni, creare mashup, estrarre clip e cambiare parole con semplici prompt.
Suno v6, la guerra è finita: la musica AI si fa con le major
Business AI Tecnologia Audio Hifi
I nuovi modelli v6 di Suno permettono di modificare parti delle canzoni, creare mashup, estrarre clip e cambiare parole con semplici prompt.
Suno
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Quella appena annunciata può essere definita una stretta di mano a suo modo storica tra il big della musica creata con l’AI e le major, realtà ai ferri corti fino a poco tempo fa. Suno ha presentato la nuova famiglia di modelli v6 addestrati in collaborazione con Warner Music Group, BMG e Believe.

Le major discografiche per la musica AI

Al di là dei miglioramenti introdotti nel servizio (alcuni riservati inizialmente solo agli abbonati paganti), rappresentano la sintesi perfetta dell’impatto che l’intelligenza artificiale sta generando sull’operato di chi si occupa di creare contenuti multimediali. Il comunicato stampa pubblicato non scende nei dettagli, facendo riferimento genericamente a una partnership, ma è lecito interpretare che le case discografiche si siano rese conto di non poter arginare l’ondata AI, preferendo trovare un accordo anziché continuare una guerra con poche probabilità di vittoria.

Tante novità per i modelli v6 di Suno

Ecco quali sono i tre modelli della famiglia v6 appena annunciati e come sono descritti da Suno.

  • v6 è quello di punta, disponibile per gli abbonati Pro e Premier. Affidabile e preciso, produce musica curata e di alta qualità, indipendentemente dal genere o dallo stile.
  • v6-wild è pensato per la sperimentazione. Disponibile per gli abbonati Pro e Premier, è meno prevedibile e offre risultati più vari, inaspettati, ricchi di sfumature, utili per trovare nuove idee da sviluppare.
  • v6-mini è una versione più veloce ed efficiente, disponibile per tutti (da un test, non sembra ancora online). È dunque accessibile anche da chi ha un account free.

Tra le nuove funzionalità introdotte ci sono quelle che permettono di modificare le singole parti delle canzoni attraverso un prompt in linguaggio naturale (ad esempio Modifica il ritornello in modo che venga cantato da un coro gospel), di creare mashup tra più fonti con un’unica richiesta, di estrarre una clip prendendola come punto di partenza (Campiona il riff a 0:45, isola la chitarra e costruisci un beat attorno ad essa) e di cambiare specifiche parole o frasi senza generare nuovamente tutta la canzone (Cambia la parola del testo da “love” a “light”).

Fonte: Suno

Pubblicato il 9 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

OpenAI risponde a Microsoft con ChatGPT Images 2.5

OpenAI risponde a Microsoft con ChatGPT Images 2.5
Meta Muse: agente AI privato e sicuro con una VM

Meta Muse: agente AI privato e sicuro con una VM
AI, l'allarme dell'ONU: servono regole globali subito

AI, l'allarme dell'ONU: servono regole globali subito
ChatGPT addestrato con migliaia di libri scaricati illegalmente?

ChatGPT addestrato con migliaia di libri scaricati illegalmente?
OpenAI risponde a Microsoft con ChatGPT Images 2.5

OpenAI risponde a Microsoft con ChatGPT Images 2.5
Meta Muse: agente AI privato e sicuro con una VM

Meta Muse: agente AI privato e sicuro con una VM
AI, l'allarme dell'ONU: servono regole globali subito

AI, l'allarme dell'ONU: servono regole globali subito
ChatGPT addestrato con migliaia di libri scaricati illegalmente?

ChatGPT addestrato con migliaia di libri scaricati illegalmente?
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
9 set 2026
Link copiato negli appunti