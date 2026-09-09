 OpenAI risponde a Microsoft con ChatGPT Images 2.5
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OpenAI risponde a Microsoft con ChatGPT Images 2.5

GPT Images 2.5, disponibile in ChatGPT, permette di generare immagini con una maggiore qualità e velocità rispetto alla precedente versione 2.0.
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GPT Images 2.5, disponibile in ChatGPT, permette di generare immagini con una maggiore qualità e velocità rispetto alla precedente versione 2.0.
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Microsoft aveva insidiato la leadership di OpenAI con il suo modello MAI-Image-2.6 (e la variante Flash). L’azienda californiana ha ora aumentato il gap prestazionale con ChatGPT Images 2.5. L’azienda californiana ha migliorato notevolmente la generazione delle immagini e aggiunto tra nuove funzionalità, tra cui Sketch.

ChatGPT Images 2.5 in ChatGPT, ChatGPT Work e Codex

ChatGPT Images viene usato per creare oltre 3 miliardi di immagini a settimana. OpenAI ha ora rilasciato la versione 2.5 che offre una maggiore qualità, editing più preciso e generazione più veloce. Una delle novità riguarda la fedeltà all’originale. L’utente può ad esempio utilizzare un’immagine come input e chiedere di cambiare lo stile visivo o creare una nuova composizione.

ChatGPT Images 2.5 può apportare modifiche più precise rispettando la descrizione dell’utente. Il nuovo modello supporta inoltre il multi-editing. Durante la conversazione con il chatbot, gli utenti possono chiedere modifiche multiple in successione ottenendo un risultato più consistente senza ridurre la qualità.

ChatGPT Images 2.5 comprende meglio le istruzioni visive. Le immagini che incorporano elementi del mondo reale presentano contenuti più accurati e il modello è in grado di gestire layout più complessi, inclusi quelli con sfondi trasparenti. OpenAI ha aggiunto anche alcuni template (modelli) che possono essere usati come spunto iniziale. Gli utenti possono anche condividere l’immagine generata (con o senza prompt).

Un’altra novità è Sketch. Dopo aver digitato @Sketch è possibile generare un’immagine a partire da un disegno a mano libera e una descrizione testuale. Rispetto alla versione 2.0, la latenza nella generazione delle immagini è stata ridotta del 50%.

ChatGPT Images 2.5 è disponibile in ChatGPT, ChatGPT Work e Codex (desktop, mobile e web). Gli sviluppatori possono accedere tramite API ai modelli GPT‑Image‑2.5 Flare e GPT‑Image‑2.5 Sunburst (che occupano ora le prime due posizioni di Arena). Alle immagini generate vengono aggiunti un watermark e i metadati C2PA.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 9 set 2026

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