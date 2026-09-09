ChatGPT addestrato con migliaia di libri scaricati illegalmente?

Un dipendente di OpenAI ha persino scritto che l’AI potrebbe terminare la saga di Game of Thrones se il suo autore dovesse morire… Che è tutto dire.

OpenAI ha scaricato tramite torrent migliaia di libri da un noto sito pirata per addestrare ChatGPT, per poi mascherare l’origine dei file e cancellare i dati compromettenti. È quanto affermano alcuni autori americani, tra cui George R.R. Martin, in un’istanza depositata questa settimana presso un tribunale federale di New York.

ChatGPT costruito sulla pirateria?

Un gruppo di scrittori, tra i quali George R.R. Martin (A Song of Ice and Fire), ha appena depositato un’istanza di giudizio sommario presso il tribunale federale di New York. Il documento, indirizzato al giudice Sidney Stein, chiede il riconoscimento della responsabilità di OpenAI per 194 titoli copiati senza autorizzazione. L’atto è pesantemente censurato, ma gli elementi leggibili delineano un quadro schiacciante.

Come sostengono i querelanti, OpenAI non ha nemmeno acquistato i libri che ha utilizzato. Ha cominciato scaricando tramite torrent [numero censurato] libri dalla nota biblioteca pirata Library Genesis, alias LibGen. Microsoft ha incoraggiato, facilitato e tratto profitto da questa contraffazione di massa, pur avendo la capacità di controllarla. Non è esagerato affermare che OpenAI ha costruito le fondamenta della sua impresa sulla pirateria di massa.

OpenAI ha rinominato i propri dataset LibGen per mascherarne l’origine

Secondo l’istanza, OpenAI ha scaricato tramite torrent un numero indeterminato (censurato) di libri da Library Genesis, un sito classificato tra i mercati pirata noti dal rappresentante commerciale statunitense. Nell’articolo di ricerca che presentava GPT-3, le compilazioni interne “Libgen1” e “Libgen2” sono state ribattezzate “Books1” e “Books2”, un maquillage cosmetico per cancellare la provenienza illecita. Nell’estate 2022, OpenAI ha eliminato questi file per ragioni giuridiche. Sono gli unici due corpus di addestramento che l’azienda abbia mai cancellato.

La mozione cita anche i tweet di Tarun Gogineni, assunto nel 2022 da OpenAI per guidare la qualità redazionale dei modelli GPT. Nel 2025, scriveva su X che la sua “missione di ricerca” mirava a far scrivere a GPT gli ultimi due tomi della saga di Martin. Anche se dovesse morire prematuramente, GPT-5 completerà la sua serie automaticamente.

La falla nella difesa di OpenAI

OpenAI si appella al fair use, ma gli autori puntano su una distinzione decisiva: l’addestramento dell’AI non è la stessa cosa dell’acquisizione dei dati. Il precedente Bartz v. Anthropic stabilisce infatti che il fair use può valere per libri ottenuti legalmente, mentre il download da biblioteche pirata resta illecito. Se questo principio fosse applicato al caso OpenAI, l’utilizzo dei dati provenienti da LibGen potrebbe compromettere la sua difesa, indipendentemente da come quei contenuti sono stati utilizzati per addestrare i modelli.