ChatGPT può imparare il proprio stile di scrittura da Gmail e non solo

Dopo aver trasformato ChatGPT in un vero e proprio spazio di lavoro per tutti gli utenti, OpenAI le offre ormai i mezzi per imitare lo stile di scrittura degli utenti, correggendo così uno dei più grandi “difetti” dei chatbot: l’uniformazione del discorso, tanto nella sostanza quanto nella forma.

OpenAI trasforma ChatGPT in un “copione”

Un copycat è una cosa (o una persona) che riproduce fedelmente lo stile di un’altra. Dando a ChatGPT i mezzi per imitare la propria penna, OpenAI trasforma il suo chatbot AI in un copycat. Come? Permettendo di dargli accesso a esempi reali provenienti dalle proprie stesse applicazioni.

In uno screenshot condiviso da Gael Breton su X, si vede la finestra di presentazione di questa nuova funzionalità intitolata “Configura lo stile di scrittura”, con la descrizione: ChatGPT scriverà con la vostra voce facendo riferimento agli esempi provenienti dalle vostre applicazioni connesse .

Is this new in ChatGPT? pic.twitter.com/DJfIWKjy4a — Gael Breton (@GaelBreton) September 4, 2026

Questa funzione inedita supporta tre tipi di applicazioni: la messaggistica istantanea come Slack, i Documenti come Google Drive e Notion e le email come Gmail. Se si utilizza la funzione Stile di scrittura, sarà dunque ai contenuti di queste piattaforme che ChatGPT farà riferimento quando si chiederà di generare un nuovo documento, messaggio o email.

Questa imitazione è granulare. Non ci si esprime necessariamente allo stesso modo a seconda che si scambi tramite SMS, dove il tono può essere più rilassato, o tramite email, dove si è generalmente più cordiali. Connettendo ChatGPT alle varie applicazioni il chatbot potrà apprendere queste differenze di tono in base al contesto e al canale utilizzato.

La differenza con Claude

È qui la differenza con gli Stili di Claude, il chatbot di Anthropic dispone di una funzione di personalizzazione simile, ma l’utente deve caricare o incollare degli estratti affinché il chatbot possa poi generare uno stile su misura. Per il momento, si tratta di una funzione in fase di test con un numero ristretto di utenti e non si sa quando OpenAI ne estenderà la disponibilità.