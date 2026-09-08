GPT-6 Astra arriva su ChatGPT Plus, cosa può fare il modello

Pochi giorni dopo la sua presentazione ufficiale, GPT-6 Astra comincia già a scendere di un gradino nella gamma ChatGPT. Finora riservato a un numero limitato di organizzazioni, il nuovo modello di OpenAI è disponibile per alcuni abbonati Plus (20 dollari/mese).

Il rilascio resta tuttavia molto controllato. Astra non è un modello dcome gli altri. Durante il suo sviluppo, le sue capacità di programmazione e cybersicurezza avevano portato OpenAI a sospendere temporaneamente i lavori, il tempo di rafforzare le proprie misure di sicurezza di fronte a un livello di rischio giudicato potenzialmente critico.

GPT-6 Astra su Work e Codex prima, la chat classica dovrà attendere

Per il momento, GPT-6 Astra non sostituisce GPT-5.6 Sol nelle conversazioni classiche. Gli abbonati Plus possono soprattutto trovarlo in due ambienti specializzati.

Il primo è Work, pensato per i compiti lunghi e complessi: ricerche, analisi, produzione di documenti, tabelle o presentazioni, con la possibilità di riprendere e adattare un lavoro già avviato. Astra è disponibile anche su Codex, l’ambiente dedicato allo sviluppo. OpenAI non ha ancora indicato quando Astra potrebbe raggiungere il selettore della chat classica, che resta per il momento dominata da GPT-5.6 Sol.

Le potenzialità di Astra

Astra è progettato per concatenare un maggior numero di azioni in autonomia: navigare sul Web, manipolare un’interfaccia, compilare un modulo, diagnosticare un problema a schermo o proseguire un compito su più passaggi. OpenAI lo presenta del resto come il suo miglior modello da utilizzare con un computer.

Per gli account gratuiti, Astra arriverà inevitabilmente in seguito. Con GPT-5.6, OpenAI aveva riservato Sol agli abbonamenti a pagamento e affidato agli account gratuiti GPT-5.6 Luna, più leggero e più veloce.

Lo stesso scenario potrebbe ripetersi con GPT-6, ma nulla è stato ancora annunciato, nessuna versione alleggerita né calendario per gli account gratuiti e tantomeno una generalizzazione di Astra nella chat classica. Il rilascio è dunque iniziato, ma OpenAI tiene ancora GPT-6 sotto stretta sorveglianza.