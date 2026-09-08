Logitech MX Keypad porta i comandi AI sulla scrivania

Non è la solita periferica da mettere sulla scrivania: Logitech MX Keypad nasce con l’obiettivo dichiarato di affiancare gli addetti ai lavori nell’era dell’intelligenza artificiale. È stato sviluppato in stretta collaborazione con il team di GitHub e il produttore lo definisce un centro di controllo AI . Di fatto è un tastierino personalizzabile per l’accesso ai servizi e l’esecuzione rapida dei comandi, a partire dai prompt.

Per i flussi di lavoro AI: Logitech MX Keypad

L’idea non è esattamente inedita: sul mercato esistono già soluzioni simili, una delle quali proposta direttamente da OpenAI (Codex Micro). Secondo il marchio svizzero, però, il vantaggio è da ricercare nella compatibilità trasversale con le principali piattaforme di coding, per offrire ai programmatori una versatilità senza compromessi. Inoltre, include una selezione di plugin per GitHub Copilot e Claude Code. Il collegamento è cablato.

Grazie al Logi Actions SDK è possibile creare strumenti su misura, per far sì che gli agenti AI possano generare integrazioni personalizzate, velocizzando e automatizzando i task complessi. Ancora, la community ha già pubblicato sul Logi Marketplace i componenti aggiuntivi per Claude Code e OpenAI Codex. Di seguito le parole di Anatoliy Polyanker, VP e GM di Logitech.

Oggi la maestria nella programmazione dipende dalla facilità con cui gli sviluppatori riescono a destreggiarsi tra un’offerta sempre più ampia di strumenti AI. MX Keypad mette un centro di controllo fisico a portata di mano, permettendo di orchestrare i flussi di lavoro IA in modo più rapido e intuitivo.

Logitech MX Keypad è in vendita da oggi al prezzo di 99,99 euro, sullo store ufficiale del marchio e su altri e-commerce. Sono due le colorazioni proposte: Grafite e Grigio Chiaro. Il comunicato ricevuto in redazione sottolinea l’impiego di plastica riciclata post-consumo certificata (fino al 64%) e di imballaggi in carta proveniente da foreste certificate FSC e da altre fonti controllate.