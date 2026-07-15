OpenAI svela il primo dispositivo: Codex Micro

In attesa dello smart speaker con ChatGPT, gli utenti possono già acquistare Codex Micro. È una piccola tastiera personalizzabile che permette agli sviluppatori di monitorare e interagire con Codex, il tool di OpenAI per la programmazione agentica. È stata sviluppata in collaborazione con Work Louder, quindi è simile alla Creator Micro 2.

Codex Micro: caratteristiche e funzionalità

L’arrivo di Codex Micro era stato anticipato a fine giugno. Sembra il tastierino numerico di una tastiera per PC o notebook, ma non ci sono numeri. Nella parte inferiore ci sono sei tasti (Command Keys) che permettono di accettare i cambiamenti, rigettare gli output, avviare una nuova chat, attivare azioni custom, inviare comandi vocali ed eseguire altre azioni.

Meet kbd-1.0-codex-micro, built with @work_louder. Map the buttons and joystick to your workflow, and keep your pinned chats in view. Get yours before stock returns 410. pic.twitter.com/MGQQ1ISW0l — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) July 15, 2026

Nella parte superiore ci sono sei pulsanti colorati (Agent Keys) che indicano lo stato dei compiti assegnati agli agenti, ad esempio se è in corso l’elaborazione, se l’attività è stata completa, se occorre un input o se c’è un errore. Gli sviluppatori possono così monitorare gli agenti senza aprire il notebook.

In alto a sinistra è presente un dial che consente di cambiare il livello di ragionamento, mentre in alto a destra c’è un joystick che permette di eseguire flussi di lavoro comuni. Nella confezione ci sono 32 tasti aggiuntivi. Codex Micro è retroilluminata con LED RGB.

È compatibile con Windows e macOS. Può essere collegata tramite cavo USB o Bluetooth. Gli sviluppatori possono configurare la tastiera con l’app desktop di Codex. Il prezzo è 230,00 dollari. Il dispositivo può essere acquistato anche dall’Italia a circa 204,00 euro, ma si devono aggiungere spese di spedizione, tasse di importazione e IVA.