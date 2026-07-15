George Lucas sull'intelligenza artificiale: è il futuro del cinema

L’intelligenza artificiale è presente nell’universo fantascientifico di Star Wars da sempre, fin da Una nuova speranza del 1977, quasi mezzo secolo prima che si iniziasse a parlare di ChatGPT, Gemini e Claude. Basta vedere come sono caratterizzate le personalità dei droidi C1-P8 e di D-3BO nel primo film della trilogia originale. Non sorprende dunque il fatto che George Lucas non sia spaventato da questa tecnologia, anzi, che sia pronto ad accoglierla, che la ritenga un’evoluzione inevitabile del progresso.

AI e cinema, per George Lucas è inevitabile

Durante un’intervista su A Rabbit’s Foot, il regista di Guerre Stellari non si è nascosto dietro giri di parole e ha ammesso apertamente che si tratta di un’innovazione in grado di rendere più facile fare cinema.

L’intelligenza artificiale ci rende molto più facile fare film. È un po’ come stare qui a dire: Beh, credo che il carro trainato dai cavalli sia davvero il meglio. Queste macchine si rompono, hanno bisogno di benzina, hanno ogni sorta di problema e presto le trasformeranno in carri armati, e poi uccideranno le persone. È terribile . Non c’è niente che si possa fare. Questo è il progresso, è il futuro.”

Lucas ritiene che l’AI porti con sé rischi e problemi, ma anche le potenziali soluzioni per affrontarli e gestirli.

Se volete un’intelligenza artificiale che vi dica quando qualcosa è falso e da dove proviene, l’AI può farlo. Gli esseri umani non possono, non siamo così intelligenti.

La sua non è un’opinione così comune nell’industria cinematografica. Tra i big di Hollywood, James Cameron l’ha definita terrificante, ma solo dopo aver finanziato una startup del settore. Inoltre, Guillermo del Toro ha affermato di preferire la morte al suo utilizzo e Vince Gilligan (Breaking Bad, Pluribus) ha messo in chiaro che non la vuole nelle sue produzioni. È un approccio diverso invece quello di Christopher Nolan (ora in sala con Odissea), che in tempi non sospetti ha invocato il concetto di responsabilità.