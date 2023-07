Oppenheimer di Nolan e i rischi dell'IA

Sul fatto che Oppenheimer sia l’uscita cinematografica più attesa di questa torrida estate (ok, per molti insieme a Barbie) ci sono ben pochi dubbi. L’ultima fatica di Christopher Nolan racconta la storia del padre della bomba atomica e lascia da parte, almeno per questa volta, gli intrecci temporali e gli scostamenti dimensionali che hanno caratterizzato suoi lavori precedenti come Interstellar e il più Tenet. Secondo il regista, la pellicola può essere interpretata anche come un monito, quasi un ammonimento, per le Big Tech.

Christopher Nolan su Oppenheimer e IA

Lo ha affermato il diretto interessato, in occasione di un incontro andato in scena oltreoceano al termine di una proiezione in anteprima. Quando il giornalista e moderatore Chuck Todd di Meet the Press (NBC) gli ha chiesto se la Silicon Valley possa imparare qualcosa dal film, la sua risposta è stata Quello che vorrei rimanesse loro è il concetto di responsabilità . Il riferimento alle evoluzioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale e alle loro possibili implicazioni negative (una parte degli addetti ai lavori ha parlato in modo esplicito di rischio estinzione) è subito risultato piuttosto chiaro.

Quando fai innovazione attraverso la tecnologia, devi assicurarti che sia responsabile. La crescita di aziende, negli ultimi 15 anni, che si esprimono con parole come “algoritmo”, pur non conoscendone il significato o il senso matematico… semplicemente non vogliono assumersi la responsabilità di ciò che gli algoritmi fanno.

Di lì a poco, un riferimento diretto all’IA e a come gli impieghi di queste tecnologie in un contesto bellico, o comunque di difesa, potrebbero mostrare il fianco a evoluzioni incontrollate e imprevedibili.

In merito all’intelligenza artificiale? È una possibilità terrificante. Terrificante. Anche perché i sistemi IA sono integrati nelle infrastrutture della difesa e disporranno di armi nucleari.

Insomma, come il fisico Robert Oppenheimer ebbe una crisi di coscienza dopo aver assistito all’utilizzo della sua invenzione, qualche ricercatore di una Big Tech oggi al lavoro su modelli e algoritmi potrebbe un giorno pentirsi di una mancata assunzione di responsabilità.

L’uscita del film nelle sale statunitensi è fissata per i prossimi giorni (21 luglio 2023), mentre in Italia sarà necessario aspettare fino al 23 agosto.

