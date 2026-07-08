7 funzioni di ChatGPT che quasi nessuno usa

Quando qualcuno chiede qual è il prompt migliore per scrivere un’e-mail con ChatGPT, viene spontaneo rispondere con una formula pronta all’uso. Ma il prompt è l’ultimo dei problemi. La differenza la fanno le funzionalità integrate nella piattaforma, strumenti che molti utenti non hanno mai configurato, spesso non hanno mai utilizzato e, in alcuni casi, non sanno nemmeno che esistono.

7 funzioni nascoste di ChatGPT da usare ogni giorno

ChatGPT nel 2026 non è più un soltanto chatbot a cui fare domande. È uno spazio di lavoro che organizza progetti a lungo termine, conduce ricerche con fonti verificabili, si collega alle applicazioni che già usate, automatizza compiti sul computer, tiene conversazioni vocali, ricorda come si preferisce lavorare e può persino aiutare a capire meglio le proprie finanze. Sette funzioni, tutte già presenti nella piattaforma, che meritano di essere esplorate prima di preoccuparsi del prompt perfetto.

1. I progetti: tutto in un unico posto

Chi lavora su più fronti contemporaneamente, e chi non lo fa?, sa cosa significa perdere il contesto tra una conversazione e l’altra. I Progetti di ChatGPT risolvono il problema creando spazi dedicati in cui raccogliere documenti, appunti, conversazioni correlate e istruzioni personalizzate per un obiettivo specifico.

Un progetto per la pianificazione di un viaggio, uno per la ristrutturazione di casa, uno per il lavoro, uno per i progetti personali. Ogni volta che si accede, ChatGPT conosce già il contesto, non bisogna rispiegare nulla. Per chi prende appunti a mano durante le riunioni e poi li perde sulla scrivania, caricare quelle note in un progetto significa trasformare foglietti volanti in conoscenza organizzata e accessibile.

La funzione è disponibile su tutti i piani, con limiti di caricamento file che variano in base all’abbonamento.

2. La ricerca approfondita: rapporti completi con fonti

Ci sono momenti in cui una risposta rapida non basta. Serve un’analisi che confronti fonti, consideri le alternative e presenti i risultati in modo strutturato. La funzione di ricerca approfondita fa esattamente questo, dedica diversi minuti a raccogliere informazioni, confrontare le fonti e costruire un rapporto completo con citazioni verificabili.

Confrontare le opzioni di mutuo, analizzare software concorrenti, cercare il miglior rapporto qualità-prezzo per un acquisto importante, sono tutti compiti in cui la ricerca approfondita sostituisce ore di navigazione tra decine di schede del browser.

Gli utenti gratuiti hanno a disposizione cinque ricerche leggere al mese. I piani a pagamento offrono dieci, cinquanta o accesso illimitato a seconda del livello di abbonamento.

3. Le applicazioni collegate

ChatGPT può collegarsi direttamente ai servizi e agli spazi di lavoro che si usano già quotidianamente. Con una singola domanda, la piattaforma può cercare file specifici nell’archivio, analizzare conversazioni di posta elettronica, consultare documenti e verificare il calendario per la pianificazione.

Invece di saltare tra cinque applicazioni diverse per assemblare le informazioni necessarie, si chiede a ChatGPT di farlo. Le connessioni sono disponibili su tutti i piani, con integrazioni avanzate e limiti di utilizzo più alti riservati agli abbonamenti a pagamento.

4. L’automazione delle attività sul computer

Lo strumento di automazione di ChatGPT è cresciuto fino a diventare un ambiente di lavoro dedicato capace di costruire software, correggere codice, spiegarlo e automatizzare compiti ripetitivi direttamente sul proprio computer.

Non serve essere programmatori. Per chi non ha mai scritto una riga di codice, è il ponte tra un’idea e un progetto funzionante: siti web semplici, piccole utilità, formule per i fogli di calcolo, scorciatoie personalizzate per il proprio flusso di lavoro. Lo strumento è disponibile su tutti i piani, con gli abbonamenti a pagamento che offrono più ore di utilizzo giornaliero e limiti più alti per le automazioni complesse.

5. La conversazione vocale per pensare ad alta voce

La modalità vocale di ChatGPT è diventata uno degli strumenti più usati da chi lavora con le idee. Parlare anziché digitare cambia la dinamica dell’interazione. Si ragiona ad alta voce, si sviluppano concetti in tempo reale, si esplorano direzioni che sulla tastiera non sarebbero mai emerse.

Funziona per sviluppare idee per un progetto, prepararsi a un colloquio con domande a raffica, ragionare su una decisione difficile o studiare un argomento nuovo attraverso un dialogo bidirezionale. La sensazione è quella di collaborare con un’altra persona, e spesso le idee migliori nascono proprio nel flusso della conversazione, non nella formulazione di un prompt scritto.

Le funzioni vocali di base sono gratuite. La modalità avanzata, più conversazionale e naturale, ha un limite di tempo per gli utenti gratuiti, per conversazioni lunghe serve un abbonamento.

6. La memoria per ottenere risposte su misura senza ripetersi

La memoria di ChatGPT registra le informazioni che si sceglie di condividere: lo stile di scrittura preferito, i progetti ricorrenti, le preferenze alimentari, qualsiasi dettaglio che rende le risposte future più pertinenti senza dover ogni volta fornire nuove spiegazioni.

Si passa meno tempo a ripetere le stesse istruzioni e più tempo a ottenere risultati calibrati sulla propria situazione. Il controllo resta completamente in mano all’utente. Si possono visualizzare, modificare o cancellare i ricordi salvati in qualsiasi momento. La personalizzazione è una scelta, non un’imposizione.

La memoria è disponibile anche sul piano gratuito. Gli abbonamenti a pagamento offrono limiti di conversazione più alti, permettendo al modello di gestire contesti più complessi in modo più affidabile.

7. La formazione finanziaria

L’idea di dare i propri dati finanziari a un’intelligenza artificiale può sembrare azzardato, e in effetti lo è, se lo si fa nel modo sbagliato. Ma usare ChatGPT come formatore finanziario anziché come consulente è un approccio completamente diverso e decisamente più utile.

Chiedere di spiegare in parole semplici i termini di investimento che non si capiscono, confrontare metodi di risparmio, tradurre il linguaggio delle assicurazioni o illustrare le differenze tra diversi tipi di piani pensionistici, sono tutti usi che non richiedono di condividere alcun dato personale. ChatGPT può anche aiutare a costruire piani di risparmio realistici basati su budget ipotetici.

L’intelligenza artificiale non sostituisce un consulente finanziario in carne e ossa e non bisogna condividere informazioni personali sensibili. Ma come strumento per capire meglio ciò che un consulente dice, o per prepararsi prima di incontrarne uno, funziona egregiamente.

Le domande finanziarie generiche rientrano nel piano gratuito. L’analisi di fogli di calcolo complessi raggiunge rapidamente i limiti del piano base, quindi è necessario un abbonamento più indicato per chi lavora con grandi quantità di dati.