ChatGPT: la modalità vocale non è più separata, ma nella chat

OpenAI ha annunciato che sta aggiornando l’interfaccia di ChatGPT in modo che gli utenti possano accedere alla modalità vocale direttamente dalla chat, invece di dover passare a una schermata separata.

La vecchia modalità vocale apriva una schermata a parte con un cerchio blu animato. C’erano un pulsante per il mute, l’opzione per registrare video in diretta e una X per tornare al testo.

Modalità vocale di ChatGPT integrata nella chat, cosa cambia

Questa separazione creava dei problemi. Se si perdeva parte di una risposta, magari perché distratti, o il volume era basso, o semplicemente qualcosa non era chiaro, si doveva uscire dalla modalità vocale separata per vedere la risposta in forma testuale, interrompendo il flusso della conversazione.

You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed. You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time. Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w — OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025

Era particolarmente frustrante quando ChatGPT condivideva informazioni come immagini, mappe, o grafici. Nella vecchia interfaccia vocale semplicemente non si vedevano. ChatGPT poteva anche dire ecco una mappa che mostra… , ma per vedere effettivamente cosa stava mostrando era necessario interrompere la conversazione vocale per tornare alla chat testuale.

Ora è possibile parlare e vedere le risposte apparire in tempo reale mentre ChatGPT risponde alle domande. Si possono anche rivedere i messaggi precedenti e visualizzare immagini o mappe durante le conversazioni vocali. Questo rende molto più naturale l’interazione con il chatbot. Si può iniziare una conversazione scrivendo, passare alla voce per fare alcune domande mentre si hanno le mani occupate, poi tornare al testo quando si vuole copiare qualcosa o esaminare una risposta più attentamente. Tutto nella stessa conversazione, senza interruzioni forzate.

La nuova modalità vocale integrata è ora l’impostazione predefinita e viene distribuita a tutti gli utenti delle app web e mobile. Quando si attiva la voce, invece di essere portato in una schermata separata, si rimane nella chat normale. Si vedono le domande apparire come testo (presumibilmente trascritte automaticamente), e si vedono le risposte di ChatGPT apparire mentre parla. Si dovrà comunque toccare “Fine” per interrompere la conversazione vocale quando si vuole tornare al testo.

L’opzione per tornare alla modalità separata

Per chi preferisce la vecchia esperienza con il cerchio blu animato e l’interfaccia separata, OpenAI dice che è ancora possibile tornare al sistema originale. Basta andare nelle Impostazioni, trovare la sezione “Modalità vocale”, e lì ci sarà una nuova opzione per attivare la “Modalità separata”.

Non è chiaro perché qualcuno vorrebbe deliberatamente tornare all’interfaccia meno funzionale, ma forse ci sono casi d’uso dove avere una schermata completamente separata ha senso. O forse alcune persone semplicemente preferiscono l’interfaccia più minimalista del cerchio blu invece di vedere il testo apparire.