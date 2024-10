ChatGPT: modalità vocale avanzata disponibile gratuitamente

OpenAI, con un tweet su X, ha annunciato che la sua nuova modalità vocale è ora disponibile in Europa per le persone con un account gratuito. La notizia arriva meno di una settimana dopo che la funzione è stata rilasciata nell’UE per gli utenti con account ChatGPT Plus. Da oggi quindi, gli account gratuiti hanno 15 minuti di accesso gratuito al mese alla modalità vocale avanzata.

ChatGPT, la modalità vocale arriva in Europa anche per gli account gratuiti

La Modalità vocale avanzata è un assistente vocale che consente agli utenti di comunicare in modo fluido e naturale con l’intelligenza artificiale. È in grado di assimilare e adattare le sue risposte in base alle emozioni che gli utenti trasmettono con la voce. L’obiettivo della modalità vocale avanzata di OpenAI è quello di consentire agli utenti di interagire con l’assistente nello stesso modo in cui lo farebbero con un amico o comunque con essere umano.

È quindi possibile interrompere il chatbot durante una discussione per aggiungere elementi alla propria richiesta, rendendo la conversazione più dinamica. Questa funzione, disponibile da settembre in molti Paesi, ha dovuto attendere diverse settimane per essere introdotta in Italia, per rispettare le leggi dell’Unione Europea, he sono notoriamente più severe in materia di privacy e sicurezza.

Come si accede alla modalità vocale avanzata?

La modalità vocale è disponibile solo sull’applicazione mobile di ChatGPT. Per utilizzarla, basta seguire questi semplici passaggi (la procedura è la stessa, sia che si utilizzi la versione gratuita che quella a pagamento):

Aprire l’applicazione, quindi premere l’icona in basso a destra;

ChatGPT offre una scelta di 9 voci, quindi non bisogna fare altro che selezionarne una e cliccare su Fine;

Ora è possibile parlare con il chatbot.

Nelle impostazioni è possibile attivare la modalità vocale avanzata in background, in modo da poter continuare a chattare con il chatbot anche quando si utilizzano altre applicazioni. Questo può essere utile se si ha bisogno di aiuto per capire come fare qualcosa sul telefono.