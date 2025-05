NINTENDO SWITCH OLED (300€) e base (278€) scontatissime con codice eBay

Se vuoi acquistare la Nintendo Switch ma non punti al modello 2 che uscirà a giugno, allora la scelta ricade sul modello base e su quello OLED. Sono entrambi due varianti valide e perfette per divertirsi sia da soli che in compagnia, inoltre arrivano con la loro confezione completa quindi puoi metterle subito in azione e senza dover fare secondi acquisti. Sono già in sconto su eBay ma grazie al codice MAGGIO25 da aggiungere al pagamento, ottieni un extra sconto del 10% ed è così che:

Conta che puoi pagare entrambe attraverso 3 rate senza interessi con Klarna.

Nintendo Switch: quale modello scegliere in promozione

Tra le due versioni ci sono alcune differenze sostanziali, tuttavia una non esclude l’altra. Possono essere entrambe perfette, sta a te capire quale utilizzo della Nintendo Switch vuoi fare. Se ad esempio punti a giocare molto in modalità portatile, sicuramente la OLED è una scelta più accurata visto che ha un display più ampio e soprattutto più ricco in termini di qualità e colori. Ma vediamo nello specifico cosa offrono le due confezioni.

Switch modello base: il modello in sconto è più ricco

La Switch base è disponibile in colorazione Neon Blue e Red ossia quella più iconica. Comprende al suo interno i Joy Con, la console, la docking station, i vari cavi e anche il cosiddetto “cane” ossia il pezzo che ti permette di unire i Con e trasformarli in un vero controller.

All’interno della confezione trovi anche 12 mesi di abbonamento al servizio Online con cui giochi online con gli amici e accedi anche a un catalogo di giochi con cui divertirti e il titolo SPORTS grazie a cui ti immedesimi in varie pratiche sportive e ti diverti anche con amici o in multiplayer online.

Comprala su eBay a soli 278 euro con codice MAGGIO25.

Switch OLED: i colori diventano intensi

Rispetto al modello base, le funzioni rimangono le medesime però è una certezza che il display sia migliore. Questo perché viene usato un pannello OLED che rende i colori intensi e i neri assoluti per un’esperienza migliorata sotto tutti i punti di vista.

Così come per il modello base, all’interno della confezione trovi tutto il necessario per metterla subito in gioco. Una differenza la trovi anche nella docking station che, in questo caso, è dotata anche di porta LAN per poter connettere via cavo la console alla linea internet e non limitarti al WiFi.

Comprala su eBay a soli 301 euro con il codice MAGGIO25.