Router TP-Link 4G per navigare ovunque: offerta lampo su Amazon

TP-Link TL-MR6500v è un router perfetto per avere la connessione anche dove non arriva la linea fissa: ti basterà inserire una SIM 4G per avere subito internet con una velocità fino a 150 Mbps, con una rete stabile condivisibile con un massimo di 32 dispositivi. Oggi lo acquisti in offerta su Amazon a soli 79,99 euro.

Le caratteristiche del router

Basta quindi una SIM card 4G per attivare subito una rete WiFi dove vuoi per fino a 32 dispositivi. Ideale dunque per zone che non sono coperte dalla fibra, per seconde case o addirittura uffici mobili. Include una porta Phone integrata per collegare un telefono fisso e sfruttare così il numero della SIM card per effettuare chiamate, con tanto di funzione segreteria e compatibilità con VoLTE, CSFB e VoIP.

Parlando di caratteristiche proprie della rete, abbiamo una frequenza 2.4 GHz, 3 porte Fast Ethernet, antenne rimovibili e, in generale, una copertura wireless che riesce a mantenersi stabile anche in ambienti più ampi.

Compatibile con i principali browser e sistemi operativo, è totalmente plug and play: inserisci la SIM dopo aver tolto il PIN di sblocco e sei subito online. Una grande comodità: acquista il router 4G TP-Link a soli 79,99 euro.