Qualcomm annuncia i primi prodotti Wi-Fi 8 per l'era AI

Al CES 2026 di Las Vegas erano stati annunciati i primi dispositivi che supportano Wi-Fi 8. Dopo aver elencato i principali miglioramenti rispetto all’attuale Wi-Fi 7, Qualcomm ha svelato il suo portafoglio di prodotti al Mobile World Congress 2026 di Barcellona. L’azienda californiana sottolinea le prestazioni per l’era AI.

Nuovi prodotti Wi-Fi 8 per uno standard che non esiste

Il Wi-Fi 7 (802.11be) è arrivato nel 2024, quindi non è ancora molto diffuso (viene supportato solo dai dispositivi di fascia alta). Il Wi-Fi 8 (802.11bn) non è ancora diventato uno standard (probabilmente non prima del 2028), ma nei prossimi mesi saranno disponibili i primi prodotti, tra cui quelli di Qualcomm.

Il prodotto consumer è FastConnect 8800 Mobile. Verrà integrato nei futuri smartphone, tablet e notebook. Supporta Wi-Fi 8, Bluetooth 7.0, Ultra Wideband 802.15.4ab e Thread 1.5 in un singolo chip. Raggiunge una velocità fino a 11,6 Gbps con Wi-Fi 8 (il massimo teorico è 23 Gbps) e 7,5 Mbps con Bluetooth 7.0.

La funzionalità Proximity AI combina Wi-Fi, Bluetooth e UWB per offrire un tracciamento accurato (a livello di centimetri). Un dirigente di Qualcomm spiega perché occorrono queste prestazioni elevate:

Il profilo del traffico di rete odierno sta cambiando radicalmente, poiché la domanda alimentata dall’intelligenza artificiale richiede una riconsiderazione dell’architettura di base. Qualcomm Technologies sta ridefinendo tale architettura per abilitare l’intelligenza artificiale ovunque. Le reti e i dispositivi di nuova generazione non solo devono essere nativi per l’intelligenza artificiale, ma necessitano anche di una nuova generazione di connettività intelligente e ad alte prestazioni. La generazione di prodotti Wi-Fi 8 di Qualcomm Technologies offre il pacchetto completo: velocità più elevate, maggiore affidabilità, portata maggiore e intelligenza artificiale potente.

Gli altri cinque prodotti sono per dispositivi di rete (router, modem, access point, gateway) e appartengono alla serie Dragonwing. Attualmente sono in test presso i partner commerciali. Arriveranno sul mercato entro fine 2026.

Qualcomm ha svelato inoltre il nuovo modem 5G X105 che rappresentata la base per il futuro 6G. Raggiunge velocità fino a 14,8 Gbps in download e 4,2 Gbps in upload.

L’azienda californiana ha infine annunciato lo Snapdragon Wear Elite, un chip per dispositivi AI indossabili (smartwatch, ciondoli, spille e altri). I primi prodotti saranno in vendita nei prossimi mesi.