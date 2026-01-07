Wi-Fi 8 con AI: cosa cambia per le reti wireless

Molti di noi non hanno ancora completato il passaggio a Wi-Fi 7 e già si parla di Wi-Fi 8 come dell’ennesima innovazione alle porte. La tecnologia è presente tra i padiglioni del CES 2026 a Las Vegas e i primi prodotti con supporto integrato dovrebbero essere in vendita già entro l’anno. Quali sono i vantaggi introdotti?

CES 2026: inizia l’era del Wi-Fi 8 (con l’AI)

L’ennesimo salto generazionale porterà con sé un incremento non tanto della velocità (abbiamo già raggiungo una soglia più che soddisfacente per la maggior parte delle utenze), quanto in termini di affidabilità ed efficienza. Ciò significa che i network wireless del futuro miglioreranno soprattutto nella gestione del segnale e nel risparmio energetico.

Tra le aziende che hanno presentato le loro novità al CES 2026 c’è Broadcom, con chipset (BCM6714, BCM6719) e processori AI (BCM4918) che saranno integrati nei dispositivi. Anche in questo ambito, l’aggiunta dell’intelligenza artificiale sembra poter fare la differenza, almeno a quanto si legge nel comunicato stampa.

MediaTek ha invece annunciato la gamma Filogic 8000 destinata sia ai prodotti enterprise sia a quelli consumer come smartphone, laptop e TV. Di nuovo, i vantaggi citati riguardano principalmente l’efficienza, la copertura del segnale e la riduzione della latenza.

C’è poi chi, come nel caso di ASUS, ha già mostrato i router Wi-Fi 8. Sono quelli visibili qui sopra: ROG NeoCore. Dal design alquanto particolare, sono definiti concept , dunque è probabile che non li vedremo arrivare sul mercato con questo aspetto. Si tratta di dispositivi pensati per l’ era AI , in grado di gestire senza rallentamenti le interazioni con i modelli di intelligenza artificiale nei data center.

Come avvenuto prima con Wi-Fi 6 (e 6E) e poi con Wi-Fi 7, il debutto commerciale di questa nuova tecnologia non coinciderà con la sua immediata diffusione su larga scala. Servirà tempo. E soprattutto occorrerà convincere gli utenti della bontà dell’upgrade.