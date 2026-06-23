 Prime Day: il router Wi-Fi portatile con VPN scende di prezzo
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Prime Day: il router Wi-Fi portatile con VPN scende di prezzo

Il router portatile è in offerta al Prime Day su Amazon: tra i punti di forza ci sono supporto VPN, Wi-Fi dual band e porte Gigabit.
Prime Day: il router Wi-Fi portatile con VPN scende di prezzo
Tecnologia Wifi
Il router portatile è in offerta al Prime Day su Amazon: tra i punti di forza ci sono supporto VPN, Wi-Fi dual band e porte Gigabit.
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GL.iNet GL-SFT1200 è un dispositivo che non può mancare nello zaino o nella valigia di chi viaggia spesso. È un router Wi-Fi portatile con supporto a VPN (OpenVPN e WireGuard preinstallati), perfetto per gestire la connettività di smartphone, tablet e computer quando si è lontani da casa o dall’ufficio. Oggi lo trovi in forte sconto su Amazon, grazie all’inizio dell’evento Prime Day che andrà avanti fino al 26 giugno.

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L’offerta del Prime Day su GL.iNet GL-SFT1200

Supporta il dual-band simultaneo con velocità wireless fino a 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz), risultando dunque adatto sia ad attività semplici come l’invio di email e la navigazione sul Web che a quelle che richiedono una maggiore larghezza di banda come i giochi o lo streaming in alta risoluzione. Non mancano nemmeno le porte LAN Gigabit e WAN Gigabit per i collegamenti cablati. All’interno della pagina dedicata trovi altre informazioni e dettagli tecnici.

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Invece di pagarlo 46,90 euro come da listino ufficiale del marcio, oggi il router Wi-Fi portatile da viaggio GL.iNet GL-SFT1200 può essere tuo al prezzo finale di soli 34,84 euro. C’è lo sconto del 26% e non devi nemmeno inserire un codice o attivare un coupon, è tutto automatico. La disponibilità è immediata, con la consegna prevista entro un paio di giorni al massimo.

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GL.iNet GL-SFT1200 (Opal) Router WiFi portatile da viaggio, mini router wireless VPN, ripetitore WiFi mobile, router dual band OpenWrt per computer, casa/ufficio/camper/crociera

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Non lasciarti sfuggire l’occasione: inizia il mese di prova gratis per accedere ai tanti vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime. È l’unico requisito richiesto da Amazon per partecipare al Prime Day e approfittare delle offerte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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