Prime Day: il router Wi-Fi portatile con VPN scende di prezzo

GL.iNet GL-SFT1200 è un dispositivo che non può mancare nello zaino o nella valigia di chi viaggia spesso. È un router Wi-Fi portatile con supporto a VPN (OpenVPN e WireGuard preinstallati), perfetto per gestire la connettività di smartphone, tablet e computer quando si è lontani da casa o dall’ufficio. Oggi lo trovi in forte sconto su Amazon, grazie all’inizio dell’evento Prime Day che andrà avanti fino al 26 giugno.

L’offerta del Prime Day su GL.iNet GL-SFT1200

Supporta il dual-band simultaneo con velocità wireless fino a 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz), risultando dunque adatto sia ad attività semplici come l’invio di email e la navigazione sul Web che a quelle che richiedono una maggiore larghezza di banda come i giochi o lo streaming in alta risoluzione. Non mancano nemmeno le porte LAN Gigabit e WAN Gigabit per i collegamenti cablati. All’interno della pagina dedicata trovi altre informazioni e dettagli tecnici.

Invece di pagarlo 46,90 euro come da listino ufficiale del marcio, oggi il router Wi-Fi portatile da viaggio GL.iNet GL-SFT1200 può essere tuo al prezzo finale di soli 34,84 euro. C’è lo sconto del 26% e non devi nemmeno inserire un codice o attivare un coupon, è tutto automatico. La disponibilità è immediata, con la consegna prevista entro un paio di giorni al massimo.

Non lasciarti sfuggire l’occasione: inizia il mese di prova gratis per accedere ai tanti vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime. È l’unico requisito richiesto da Amazon per partecipare al Prime Day e approfittare delle offerte.