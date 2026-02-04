Clienti Vodafone, da oggi avete il Wi-Fi Calling gratis

Vodafone (formalmente Fastweb + Vodafone) annuncia la disponibilità del servizio Wi-Fi Calling per tutti i suoi clienti, privati e business. A partire da oggi, chiunque ha un contratto con l’operatore può sfruttare questa tecnologia che permette di effettuare e di ricevere chiamate sfruttando una connessione Wi-Fi (anche di altro operatore) in assenza del segnale mobile. Non sono previsti costi aggiuntivi. I vantaggi si traducono in una maggiore copertura e facilità di utilizzo senza spese extra.

Vodafone rende disponibile il Wi-Fi Calling

Noto anche come Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi), non cambia le modalità con le quali si effettuano e ricevono le chiamate voce tradizionali in Italia. L’unico requisito richiesto per il funzionamento è non avere attive VPN con traffico dati verso l’estero. Il comunicato ricevuto in redazione sottolinea che offre un’esperienza d’uso di qualità anche in movimento, perché permette di mantenere la stabilità delle chiamate durante il passaggio dalla rete mobile a quella Wi-Fi e viceversa .

Come utilizzare Wi-Fi Calling? Non bisogna far nulla se non assicurarsi di avere installato l’ultima versione del sistema operativo e aver verificato la compatibilità del proprio modello con il servizio. Il supporto è previsto per una selezione di modelli di smartphone e tablet dei brand Samsung Galaxy e Google Pixel. Entro i prossimi mesi sarà esteso ad altri marchi. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale. Volendo è possibile disabilitarlo: basta cercare nelle Impostazioni la voce Chiamate Wi-Fi (o simile, varia da telefono a telefono), come mostrato dall’immagine qui sotto, catturata su un Pixel 9a.

Per sapere se si sta utilizzando il servizio, durante una chiamata, è sufficiente cercare una specifica icona sullo schermo. Solitamente si trova sul display accanto al segnale di potenza, sul tastierino del telefono o nella sezione di Chiamate effettuate su Android. È bene precisare che la tecnologia non consente l’invio di SMS.