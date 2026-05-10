 Passa a Very con tanti Giga in 5G da 4,99€: ecco le offerte di maggio 2026
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Passa a Very con tanti Giga in 5G da 4,99€: ecco le offerte di maggio 2026

Ecco tutte le offerte Very Mobile da attivare online nel corso del mese di maggio 2026 con Giga in 5G e prezzi da 4,99 euro al mese.
Passa a Very con tanti Giga in 5G da 4,99€: ecco le offerte di maggio 2026
Telecomunicazioni 5g
Ecco tutte le offerte Very Mobile da attivare online nel corso del mese di maggio 2026 con Giga in 5G e prezzi da 4,99 euro al mese.
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Per attivare una nuova promo con tanti Giga in 5G è possibile puntare su Very Mobile, operatore sempre più di riferimento per il mercato di telefonia mobile in Italia. Le offerte sono tante e partono oggi da 4,99 euro al mese.

Per un quadro completo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Very Mobile. Tutte le offerte sono disponibili anche richiedendo una eSIM, in modo da poter ricevere subito la SIM e iniziare a sfruttare le promo.

Accedi qui alle offerte di Very Mobile

Passa a Very: ecco le offerte di maggio 2026

Ecco l’elenco completo delle offerte Very Mobile disponibili in questo momento:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 5G (fino a 30 Mbps) con un costo di 4,99 euro al mese; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce
  • minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) con un costo di 5,99 euro al mese; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un nuovo numero di cellulare
  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 6,99 euro al mese; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un nuovo numero di cellulare
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 7,99 euro al mese; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un nuovo numero di cellulare
  • minuti e SMS illimitati oltre a 400 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 9,99 euro al mese; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un nuovo numero di cellulare
  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 11,99 euro al mese; l’offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. e Spusu
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 12,99 euro al mese; l’offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. e Spusu
  • 1000 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 12,99 euro al mese; l’offerta è attivabile richiedendo un nuovo numero
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 13,99 euro al mese; l’offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. e Spusu
  • Giga illimitati in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 14,99 euro al mese; l’offerta è attivabile richiedendo un nuovo numero

Per scegliere l’offerta e richiederne l’attivazione online (anche con eSIM) basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Very Mobile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
10 mag 2026
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