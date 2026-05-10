Passa a Very con tanti Giga in 5G da 4,99€: ecco le offerte di maggio 2026

Per attivare una nuova promo con tanti Giga in 5G è possibile puntare su Very Mobile, operatore sempre più di riferimento per il mercato di telefonia mobile in Italia. Le offerte sono tante e partono oggi da 4,99 euro al mese.

Per un quadro completo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Very Mobile. Tutte le offerte sono disponibili anche richiedendo una eSIM, in modo da poter ricevere subito la SIM e iniziare a sfruttare le promo.

Passa a Very: ecco le offerte di maggio 2026

Ecco l’elenco completo delle offerte Very Mobile disponibili in questo momento:

minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 5G (fino a 30 Mbps) con un costo di 4,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce

(fino a 30 Mbps) con un costo di ; l’offerta è attivabile con portabilità da e da alcuni come PosteMobile e CoopVoce minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) con un costo di 5,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un nuovo numero di cellulare

(fino a 30 Mbps) con un costo di ; l’offerta è attivabile con portabilità da e da alcuni come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 6,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un nuovo numero di cellulare

(fino a 2 Gbps) con un costo di ; l’offerta è attivabile con portabilità da e da alcuni come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 7,99 euro al mes e; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un nuovo numero di cellulare

(fino a 2 Gbps) con un costo di e; l’offerta è attivabile con portabilità da e da alcuni come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un minuti e SMS illimitati oltre a 400 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 9,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un nuovo numero di cellulare

(fino a 2 Gbps) con un costo di ; l’offerta è attivabile con portabilità da e da alcuni come PosteMobile e CoopVoce oltre che da chi richiede un minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 11,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. e Spusu

(fino a 2 Gbps) con un costo di ; l’offerta è attivabile con portabilità da minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 12,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. e Spusu

(fino a 2 Gbps) con un costo di ; l’offerta è attivabile con portabilità da 1000 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 12,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile richiedendo un nuovo numero

(fino a 2 Gbps) con un costo di ; l’offerta è attivabile richiedendo un minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 13,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. e Spusu

(fino a 2 Gbps) con un costo di ; l’offerta è attivabile con portabilità da Giga illimitati in 5G (fino a 2 Gbps) con un costo di 14,99 euro al mese; l’offerta è attivabile richiedendo un nuovo numero

Per scegliere l’offerta e richiederne l’attivazione online (anche con eSIM) basta seguire il link qui di sotto.