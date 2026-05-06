Guarda un po' chi si rivede: Megan Gale, da Omnitel a iliad

È passato circa un quarto di secolo, anno più anno meno, da quando Megan Gale ha fatto irruzione nell’immaginario collettivo degli italiani (con un’incidenza particolare sul pubblico maschile) come volto delle pubblicità Omnitel e Vodafone. Non c’erano gli smartphone, né piattaforme come YouTube e ancora non conoscevamo i social. Eravamo felici e non lo sapevamo. Molti di noi trascorrevano i pomeriggi davanti alla TV bramando di poter avere in casa una connessione ADSL o sul divano in compagnia degli amici, con un joypad in mano. Altri tempi, altri testimonial. Oggi l’attrice e modella australiana, 50 anni, è tornata come nuova volto di iliad.

iliad ha scelto la sua nuova testimonia: è Megan Gale

“Poche cose sono per sempre” è il titolo della campagna che (citiamo dal comunicato giunto in redazione) si inserisce nel percorso di evoluzione del brand , puntando a rafforzare un messaggio legato a doppio filo alla strategia che contraddistingue il gruppo, quella legata ai prezzi bloccati e all’assenza di costi nascosti. Di seguito il filmato che sarà in onda a partire dal 10 maggio, nelle versioni da 30 e 15 secondi.

Per la prima volta iliad introduce un volto noto nella propria comunicazione, mantenendo però i codici che ne hanno definito l’identità sin dal debutto: chiarezza del messaggio, coerenza tra promessa e offerta e capacità di distinguersi nel racconto del mercato, elementi che rappresentano oggi una leva distintiva anche in termini di fidelizzazione.

Quanti scoprono solo oggi che il motivetto di sottofondo è un estratto del brano Get up di Chinese Man? Facciamo un salto indietro nel tempo e ripeschiamo dagli archivi di YouTube uno degli spot del 2001 girati per Omnitel.

La colonna sonora è Sky di Sonique, brano che nella memoria di molti (incluso il sottoscritto) è rimasto indissolubilmente legato a quelle pubblicità. E alla loro protagonista. A scanso di equivoci, questo articolo non ha alcuna finalità promozionale.