 Passa a Kena oggi: 5G su rete TIM e tanti Giga con prezzi da 5,99 euro al mese
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Passa a Kena oggi: 5G su rete TIM e tanti Giga con prezzi da 5,99 euro al mese

Per passare a Kena Mobile, sfruttando tanti Giga in 5G su rete TIM, è possibile scegliere tra varie offerte, ecco le promo da attivare.
Passa a Kena oggi: 5G su rete TIM e tanti Giga con prezzi da 5,99 euro al mese
Telecomunicazioni 5g
Per passare a Kena Mobile, sfruttando tanti Giga in 5G su rete TIM, è possibile scegliere tra varie offerte, ecco le promo da attivare.

Con Kena Mobile è possibile accedere a una nuova offerta con tanti Giga in 5G, su rete TIM, e con la possibilità di ridurre il costo, fino a un minimo di 5,99 euro al mese.

Le promozioni disponibili sono diverse e tutte possono essere attivate direttamente online, con possibilità di richiedere una eSIM.

Un quadro completo sulle offerte è disponibile tramite ilsito ufficiale di Kena Mobile.

Accedi qui all’offerta di Kena

Le offerte Kena di oggi

Scegliere oggi l’operatore può essere la mossa giusta per incrementare i Giga e ridurre i costi. Per chi passa a Kena Mobile sono disponibili le seguenti offerte:

  • minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un costo di 5,99 euro al mese; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero di cellulare
  • minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G con un costo di 7,99 euro al mese; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero di cellulare
  • minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G con un costo di 9,99 euro al mese; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero di cellulare
  • minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un costo di 11,99 euro al mese; l’offerta è disponibile con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile
  • 600 GB in 4G e 5G con un costo di 11,99 euro al mese; l’offerta è disponibile richiedendo un nuovo numero
  •  minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G ogni mese al costo di 29,99 euro per 6 mesi; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero di cellulare

Tutte le promozioni di Kena prevedono l’utilizzo del 5G su rete TIM con velocità massima di 250 Mbps e possono essere attivate anche richiedendo una eSIM. Le offerte sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Kena

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 apr 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
29 apr 2026
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