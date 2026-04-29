Passa a Kena oggi: 5G su rete TIM e tanti Giga con prezzi da 5,99 euro al mese

Con Kena Mobile è possibile accedere a una nuova offerta con tanti Giga in 5G, su rete TIM, e con la possibilità di ridurre il costo, fino a un minimo di 5,99 euro al mese.
Le promozioni disponibili sono diverse e tutte possono essere attivate direttamente online, con possibilità di richiedere una eSIM.
Un quadro completo sulle offerte è disponibile tramite ilsito ufficiale di Kena Mobile.
Le offerte Kena di oggi
Scegliere oggi l’operatore può essere la mossa giusta per incrementare i Giga e ridurre i costi. Per chi passa a Kena Mobile sono disponibili le seguenti offerte:
- minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un costo di 5,99 euro al mese; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero di cellulare
- minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB in 4G e 5G con un costo di 7,99 euro al mese; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero di cellulare
- minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB in 4G e 5G con un costo di 9,99 euro al mese; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero di cellulare
- minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB in 4G e 5G con un costo di 11,99 euro al mese; l’offerta è disponibile con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile
- 600 GB in 4G e 5G con un costo di 11,99 euro al mese; l’offerta è disponibile richiedendo un nuovo numero
- minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G e 5G ogni mese al costo di 29,99 euro per 6 mesi; l’offerta è disponibile con portabilità da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero di cellulare
Tutte le promozioni di Kena prevedono l’utilizzo del 5G su rete TIM con velocità massima di 250 Mbps e possono essere attivate anche richiedendo una eSIM. Le offerte sono disponibili tramite il link qui di sotto.