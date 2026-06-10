Kena sfida il mercato: 300 Giga in 5G a meno di 6 euro al mese

Kena Mobile ha lanciato un’offerta aggressiva per chi desidera cambiare operatore o attivare un nuovo numero e ti offre 300 giga in 5G a soli 5,99 euro al mese. La promozione azzera anche tutti i costi iniziali e garantisce un pacchetto completo di minuti e SMS appoggiandosi sulla copertura della rete mobile di TIM.

Il pacchetto include un bundle di rete e servizi di ottimo livello per la fascia low cost con 300 giga di traffico internet sotto copertura 5G, con una velocità massima di trasferimento dati a 250Mbps in download. Avrai minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 200 SMS inclusi ogni mese con copertura del 99% del territorio nazionale grazie alla rete TIM.

L’app Kena Mobile e la possibilità di richiedere una eSIM per azzerare i tempi di consegna fisica garantiscono la flessibilità digitale di questa promozione con identificazione che può essere completata online tramite SPID o video-selfie.

L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali selezionati, oltre a essere aperta a chiunque decida di attivare una nuova numerazione da zero.