Nuova offerta Iliad, le promo con prezzo fisso per sempre da scegliere a luglio 2026

Per attivare una nuova offerta con tanti Giga e un (ottimo) prezzo fisso per sempre è possibile puntare su Iliad. L’operatore è oggi un vero e proprio punto di riferimento del mercato e propone svariate offerte tra cui scegliere quella giusta. Le promo con 5G incluso, che garantiscono anche lo sconto sulla fibra (attivabile da 22,99 euro al mese), sono disponibili con prezzi da 9,99 euro al mese. Per scegliere e attivare l’offerta giusta è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Iliad.

Quale offerta scegliere con Iliad?

Iliad propone diverse offerte da tenere in considerazione. La più interessante, per chi vuole restare sotto i 10 euro al mese di spesa, è Giga 200, con minuti e SMS illimitati e con 200 GB in 4G e 5G. Il costo è di 9,99 euro al mese.

Da segnalare anche la promo limited edition TOP 30 MONDO che include minuti e SMS illimitati, 300 GB in 4G e 5G oltre a 30 GB in traffico dati all’estero, da utilizzare non solo in Europa ma anche in molti altri Paesi esteri (per un totale di oltre 110 Paesi). La tariffa ha un costo di 12,99 euro al mese.

Chi vuole spendere meno, invece, può attivare Giga 150, con minuti e SMS illimitati oltre che con 150 GB in 4G. Il costo è di 7,99 euro al mese. Tutte le offerte sono disponibili con portabilità o richiedendo un nuovo numero.

Il prezzo mensile è fisso per sempre ed è previsto un contribuo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Le tariffe sono disponibili anche con eSIM. Attivando un’offerta da almeno 9,99 euro al mese, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare la fibra ottica Iliad fino a 5 Gigabit con un prezzo ridotto fino a 22,99 euro al mese.

Tutte le offerte sono disponibili qui di sotto.